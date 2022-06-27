На прошлой неделе дизайнер и руководитель образцового театра моды «Хобби-style» Уваровичского центра детского творчества снова вошла в число победителей республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды».

– Чтобы попасть в финал, пришлось пройти три этапа, – рассказывает Ирина. – Итогом кропотливой работы стали долгожданная победа и признание «Нового ФОРМАТА» лучшим среди коллекций одежды для детей в номинации «Школа моды». На конкурсе я представляла подборку современных и удобных образов для молодежи, которая хочет заявить о себе. В коллекции есть несколько моделей, выполненных в актуальной сейчас технике «апсайклинг». В течение года коллекция «Новый ФОРМАТ» будет участвовать в показах как на площадках организатора, так и на иных площадках, использоваться при создании фото- и видеоматериалов. А это значит, что о «Хобби-style» и Уваровичском ЦДТ узнают не только в республике, но и за ее пределами. Осознавая это, испытываешь чувство гордости и за себя, и за воспитанников театра моды, и за наш центр детского творчества. Но расслабляться некогда: уже в эти выходные в составе делегации от Гомельской области я буду проводить мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству на Международном фестивале «Славянское единство-2022» в Брянске.

Ирина Искрицкая может по праву гордиться своими дос-тижениями не только как дизайнер, но и как наставник и руководитель театра моды. Ее воспитанница Мария Кабаева, которая уже второй год занимается по индивидуальной программе, неоднократно становилась победителем и призером районных, областных, республиканских и международных конкурсов.

– В этом году я принимала участие в двух областных конкурсах. В творческом проекте для подростков «Бе-зопасный переход-2022» мне вручили диплом II степени за презентацию коллекции одежды «Остановка.Точка.Город.», – делится своими достижениями Мария. – Она разрабатывалась для активных и смелых подростков с учетом современного ритма жизни и тенденций моды. Особенность этой коллекции в декоративных элементах, выполненных из светоотражающей ленты. А на днях пришли результаты областного конкурса юных модельеров «Разноцветная мозаика». Я заняла 2-е место с коллекцией одежды «Fashion school», выполненной в стиле уличной моды, которая не ограничивается формальными требованиями и строгими рамками. Сейчас мы держим кулачки и ждем подведения итогов республиканского этапа конкурса «Безопасный переход-2022».

Редакция «Авангарда» поздравляет Ирину и Марию с заслуженными наградами и желает покорения новых творческих вершин!

Анна Шаповалова

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