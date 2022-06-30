IX Форум регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства» открывается сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Откроет форум в 9.00 работа 6 секционных заседаний: «Законодательство Союзного государства: современное состояние и основные направления дальнейшего сближения», «Сотрудничество России и Беларуси в условиях новой международной климатической повестки», «Белорусско-российское взаимодействие в сфере АПК как важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства», «Единое научно-технологическое пространство России и Беларуси как фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного государства», «Интеграция системы высшего образования России и Беларуси: региональный аспект», «Эффективное импортозамещение в Союзном государстве: проекты, стимулы, координация».

Во второй половине дня пройдет совместное заседание Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь и Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Пройдет также заседание совместного Белорусско-Российского делового совета. Его участники обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, включая импортозамещение и защиту внутреннего рынка, интеграцию промышленного потенциала двух стран, механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с санкционным давлением в Беларуси и России, цифровые технологии для бизнеса, возможности защиты интересов поставщиков и покупателей посредством международного арбитража. Кроме того, запланировано подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве и контрактов. Всего представители белорусского и российского бизнеса подпишут 11 документов.

Кроме того, сегодня состоится девятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Второй день форума откроет встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации. Кроме того, состоится пленарное заседание «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства» с участием руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представителей деловых кругов Беларуси и России.

В рамках мероприятий форума пройдет подписание межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве и иных документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.