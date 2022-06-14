Многие думают, что работа за границей является прекрасной возможностью заработать хорошие деньги и одновременно увидеть мир. Но, очень часто размеры заработков сильно преувеличены, а условия труда приукрашены.Чтобы работа за границей не принесла неприятностей и не закончилась плачевно, нужно знать все нюансы, чтобы обезопасить себя.

Направлять граждан для трудоустройства за границу имеют право только организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами Республики Беларусь. Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, размещен на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь www.mvd.gov.by.

В случае официального трудоустройства за пределами Республики Беларусь при заключении трудового договора (контракта) гражданину необходимо внимательно изучить условия договора (контракта), касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта и др.

Если условия пребывания за границей отличаются от тех, которые были указаны в договоре (контракте), необходимо требовать немедленного улучшения условий, проинформировать об этом лицензиата. Если ситуация не меняется, можно отказаться от работы.

Если поиск работы за пределами Республики Беларусь Вы осуществляете самостоятельно или доверились другу, помните, что в таком случае представлять и защищать свои интересы Вы будете сами.

Тех же, кто способствуют незаконному трудоустройству граждан за пределами Республики Беларусь без лицензии, ожидает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых величин, а юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности.

Независимо от способа трудоустройства за границей помните основные правила, которые помогут Вам вернуться домой:

— никогда и никому не отдавайте свой паспорт, даже на временное хранение. Также полезно будет сделать ксерокопии всех документов и хранить их в надежном месте;

— поддерживайте связь с лицензиатом, направившем Вас на работу, со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий пребывания за границей;

— в случае кражи документов или при возникновении каких-либо других проблем на территории иностранного государства необходимо обращаться в ближайшее посольство или консульство Республики Беларусь или в полицию.

Получить консультацию по вопросам безопасного выезда для трудоустройства за пределы Республики Беларусь, задать волнующие Вас вопросы Вы можете в управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома по адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 45а, кабинет 31 или по телефону 8(0232)319889.

Список организаций Гомельской области, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь