На неделе «Авангард» побывал в Коммунаровской школе и пообщался с педагогами и учащимися 8 «А» класса. Повод – победы в областных соревнованиях по навыкам действий в чрезвычайной обстановке «Мой класс – моя команда» и в районном туристском слете.

– Май у нас выдался богатым на события. Не успела наша команда «Доблесть» вернуться с победой с областных соревнований «Мой класс – моя команда», как уже через два дня ее участников ждал районный турслет, – рассказывает Оксана Грищенок, классный руководитель 8 «А». – И наши ребята снова оказались первыми. Признаюсь, я сомневалась, что они смогут показать выдающиеся результаты. Все-таки областные соревнования потребовали от участников большой отдачи сил. В течение 3 дней нужно было не просто преодолеть 24-километровый маршрут с препятствиями, демонстрируя навыки в спортивном ориентировании, но и разбить бивак и организовать быт, включая приготовление пищи, оказать доврачебную помощь «пострадавшему» с закрытым переломом голени и обеспечить его переправу через водный участок за определенное время, а также творчески представить свою команду.

Конкурс проводится среди учащихся 8-х классов учебных заведений Гомельской области. Коммунаровская школа каждый год заявляет свою команду, и с каждым разом ее результаты все лучше и лучше. В этом году участие в нем принимали 20 команд, в том числе представители лицея МЧС и кадетского училища. Соревнования проходили в два этапа. Первый прошел в начале марта, когда еще лежал снег. А в одном из испытаний ребятам нужно было по ими же уложенным жердям пройти гать за 2 минуты. Так что все было серьезно.

Преодолев изначальное стеснение, участники «Доблести» также делятся своими впечатлениями: «А еще нам нужно было самостоятельно изготовить ловушки для животных и посуду. Где-то полтора часа мы вырезали эти тарелки и ложки. Очень долго и нудно, но у нас все получилось. И вообще, мы со всеми заданиями справились, потому что мы – классная команда. Может, кому-то было и сложно, а нам легко».

– Но ведь не каждый способен преодолеть 20 км с рюкзаком на плечах, не говоря уже о препятствиях, – к беседе присоединяется Александр Бух, учитель физической культуры и здоровья. – За два этапа участникам нужно было выполнить 40 различных заданий, продемонстрировать и навыки в стрельбе. Где-то мы были наравне со всеми, а где-то сильнее. И в конечном итоге мы обошли городские школы, кадетское училище и лицей МЧС. Победа осталась за нами. Большую роль в этом сыграла проводимая в школе работа с детьми. Они занимаются в кружках по туристско-прикладному многоборью, в том числе в технике велосипедного туризма, по спортивному ориентированию, стрельбе, учатся вязать узлы, закреплять карабины и страховки, сплавляться по воде.

Помимо этого, коммунаровские школьники регулярно занимают призовые места и в иных спортивных соревнованиях района и области. Так, один из участников «Доблести», Никита Савченко, в мае принимал участие в республиканской спартакиаде среди детей и молодежи в соревнованиях по туристско-прикладному много-борью в возрастной группе 13-14 лет и был награжден дипломом II степени Министерства образования. «Мы с Егором Ревиным, он тоже ученик нашей школы, представляли команду Гомельской области в возрастной группе 13-14 лет.

Соревнования проходили в Витебской области. Сначала у нас были сборы, а потом 3 дня – лес, палатка и туристско-прикладное многоборье. Было интересно. Да и в целом такие соревнования закаляют характер, а полученные навыки помогают приспособиться к любой жизненной ситуации», – говорит Никита. При этом, несмотря на плотный соревновательный график, особенно в последний месяц, в учебе у парня также отличные результаты.

У всех участников команды абсолютно разные интересы: математика, физика, история, география. Но их объединяет активный образ жизни. Как сказали ребята, валяться на диване скучно. Спортивное ориентирование и ТПМ для них – это испытание себя на прочность. От каждого соревнования наши герои ждут новых и более сложных вызовов. Уже в конце июня у коммунаровских школьников будет возможность проявить себя на областном туристском слете в Чечерске. Пожелаем им удачи и, конечно, новых побед.

Анна ЛИТАШ

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