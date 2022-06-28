Конвенция СИТЕС — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Международного союза охраны природы (IUCN) в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. Также известна как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Республика Беларусь так же подписала данное соглашение.

Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию. Соглашение представляет различные степени защиты для более чем 33 000 видов животных и растений.

Договаривающиеся государства, признают, что дикая фауна и флора в их многочисленных прекрасных и разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем Земли, которые должны быть охраняемы для настоящего поколения и для будущих. Всё увеличивающуюся ценность дикой фауны и флоры с точки зрения эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики.

К видам, включенные в список СИТЕС, на территории Республики Беларусь относятся: медведь бурый, рысь, выдра речная, аист черный, все виды соколообразных, некоторые виды фазановых, журавлеобразных, совообразные, черепахи, волк, угорь, осетровые, пиявки, из растений — это росянковые, лилейные.

Государство и его народ являются и должны быть наилучшими хранителями их собственной дикой фауны и флоры!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.