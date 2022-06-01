Экскурсия в возрождение

Бренды экономики Буда-Кошелевского района

СП «АМИПАК» – ОАО

Белорусско-нидерландское совместное предприятие «АМИПАК» Открытое Акционерное Общество является крупным многопрофильным производственным предприятием, выпускающим широкий ассортимент упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных предприятий.

Основной экспортируемой продукцией является пленка ПЭТФ и комбинированные материалы на клеевой основе. Предприятие также занимается вторичной переработкой полимеров.

Основные партнеры – Россия, Украина, Армения, Казахстан, Азербайджан, Швейцария.

Среднесписочная численность работников – 240 человек.

ООО «Профизол» образовано в 2008 году.

Предприятие специализируется на производстве трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты и пенополистирола.

В качестве сырья при производстве сэндвич-панелей «ПРОФИЗОЛ» применяются материалы ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Трехслойные сэндвич-панели успешно применяются в качестве стеновых и кровельных ограждающих конструкций для различных зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства, внутренних перегородок помещений различного назначения. Стеновые и кровельные сэндвич-панели являются современным конструктивным решением, которое можно использовать как для строительства новых объектов, так и для утепления и реконструкции существующих зданий.

Специалисты технического отдела плотно сотрудничают с проектными и подрядными организациями, оказывая помощь на этапах проектирования, и осуществляя консультации и шефмонтаж на объектах строительства.

Высококвалифицированный персонал и отлаженная система управления качеством, имеющая сертификат ISO 9001, позволяют компании гарантировать высокое качество производимой продукции.

Сегодня на предприятии трудятся порядка 15 человек.

ООО «Вахавяк Плюс»

Предприятие образовано в 2013 году на площадях бывшей птицефабрики. Объект был приобретен на аукционе. За короткий срок на месте ранее неиспользуемого имущества возведен объект с новейшими технологическими линиями и современным оборудованием. Изначально организация располагалась на площади 800 квадратных метров, в настоящее время занимает более 2000 квадратных метров. Получив возможность для расширения производства, предприятие таким образом привело в порядок территорию.

ООО «Вахавяк Плюс» оснащено автоматизированными линиями по забою и обвалке скота, новейшим экологически безопасным холодильным оборудованием.

Предприятие валообразующее, экспортооринтированное, с основным видом деятельности – переработка мяса. Продукция ООО «Вахавяк Плюс» включает в себя полный спектр: говяжьи туши, мясные полуфабрикаты в ассортименте, шкуры, субпродукты.

Мощности ООО «Вахавяк Плюс» составляют: по убою – 220 голов в смену (порядка 5000 голов в месяц), по переработке – 1000 тонн в месяц. Мощности холодильного оборудования – 150 тонн.

В качестве основных стран-экспортеров выступают Российская Федерация и Китайская Народная Республика, с удельным весом в экспорте соответственно 60% и 40%.

ООО «Вахавяк Плюс» входит в структуру ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».

Для развития собственной сырьевой базы в рамках реализации инвестиционного проекта «Откорм молодняка крупного рогатого скота на мясо» ООО «Вахавяк Плюс» передано безвозмездно в собственность неиспользуемое имущество – комплекс зданий фермы, расположенных вблизи д. Бацунь. Предприятию предоставлен в постоянное пользование для ведения товарного сельского хозяйства земельный участок общей площадью более 313 га.

Проект предусматривает организацию фермы по выращиванию одновременно 350 голов молодняка крупного рогатого скота, что позволит реализовывать до 175 тонн живого веса ежегодно. Средний привес бычка составит 1000 г в сутки. Переработка будет осуществляться на действующих мощностях ООО «Вахавяк Плюс», говядина планируется к реализации на экспорт.

На ООО «Вахавяк Плюс» работает 180 человек.

ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат»

В августе 2015 года под инвестпроект был передан устаревший производственный комплекс «Залуневье». Уже через год на площади 5000 квадратных метров вырос современный комплекс убоя и переработки крупного рогатого скота, отвечающий международным стандартам, оснащенный автоматизированными линиями по убою с производственной мощностью 300 голов в смену и обвалке, холодильным оборудованием, которое позволяет единовременно хранить 600 тонн сырья.

Предприятие оснащено современным холодильным и морозильным оборудованием, построенном на базе компрессоров Bitzer (Германия). Предприятие полностью оснащено подвесными путями для ускоренного перемещения продукции и сырья.

Цех убоя оборудован современной линией убоя крупного рогатого скота.

Цех обвалки предприятия оснащен автоматической линией вертикальной обвалки, конвейером передвижения обваленного мяса, весовой, всей необходимой тарой для выработки блочного мяса. Производственная мощность линии обвалки составляет до 60 тонн в сутки.

В качестве основной страны-экспортера выступает Российская Федерация.

Среднесписочная численность работников – 66 человек.

ООО «БелЭкстех» зарегистрировано в 2014-м году.

Размещенное на базе неиспользуемых площадей бывшей универсальной базы предприятие производит широкий ассортимент упаковочной полиэтиленовой продукции – пленки и пакеты, в том числе с флексопечатью.

Производство оснащено современным оборудованием, собственными производственными и складскими площадями и позволяет перерабатывать до 80 тонн гранул ПНД, ПВД в месяц.

На ООО «БелЭкстех» работает 26 человек.

ЧТУП «ГринПай»

В октябре 2015 года на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, предприятием было приобретено здание детского сада в д. Недойка. В 2018 году введена в эксплуатацию первая очередь «Реконструкция здания детского сада под здание специализированное общественного питания (заготовочный цех, отдел полуфабрикатов). Планируемая мощность производства: 300 кг/смену соленой рыбы, 300 кг/смену подкопченной рыбы.

Предприятие реализовывает продукцию в торговые объекты г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района.

Ввод в эксплуатацию второй очереди объекта заготовочного цеха запланирован на июнь 2022 года, после чего будет организовано производство морской капусты и упаковка рыбы.

На объекте создано 5 рабочих мест.

ООО «БелСельхозРесурсы» зарегистрировано в апреле 2017 года.

Предприятие производит сельскохозяйственную продукцию (кукурузу на зерно, мясо КРС).

На базе неиспользуемого государственного имущества ООО «БелСельхозРесурсы» реализуется инвестиционный проект «Создание фермы для откорма крупного рогатого скота в Буда-Кошелевском районе».

По состоянию на 1 мая 2022 года поголовье крупного рогатого скота составляет 393 голов, среднесуточный привес –768 г.

Среднесписочная численность работников — 22 человека.

ООО «БудЭко» образовано в 2018 году, является независимым специализированным производственным предприятием, занимающимся переработкой вторичного полиэтилена и полипропилена в гранулу. Производственная площадка находится в г. Буда-Кошелево Гомельской области, в 70 км от границы с РФ и Украиной, в 270 км от Минска.

Производственный комплекс оснащен новым высокотехнологичным оборудованием «Inan Makina» (Турция) и не имеет аналогов в Республике Беларусь.

Технологический процесс переработки пластика состоит из следующих этапов: предварительная сортировка сырья, шредирование (металлодетектор на входе), мокрое дробление, шестиступенчатая мойка (три фрикционных, две флотационных, одна горячая), сушка хлопьев в отжимном прессе (влажность до 10%, накопительный бункер для хлопьев, линия грануляции (металлодетектор на входе, агломератор, одношнековый гранулятор до 800 кг/час, двойная дегазация, фильтрация, порезка на гранулу), вакуумная сушка готовой гранулы, упаковка готовой продукции в биг-бэги, контроль качества (лаборатория, а также по желанию заказчика имеем возможность испытаний сырья на своей производственной базе – выдувная экструзия, щелевая экструзия, литье под давлением и др.).

Предприятие производит высококачественные вторичные полимерные гранулы. По желанию заказчика гранула может быть представлена в любом цветовом решении (окрашенная), а также в натуральном цвете (неокрашенная). Также возможен ввод любых процессинговых добавок в процессе производства.

Для обеспечения своей производственной деятельности предприятие на постоянной основе осуществляет закупку мягких отходов полимеров, таких как: использованную паллетную ПВД пленку, термоусадочную ПВД пленку, стрейч пленку, агростретч пленку, пленку ПНД, пусковой брак, пвд/пнд мешки из под первичной гранулы, сельскохозяйственную строительную пленку, полигонный сбор пленок, полипропиленовые мешки, биг-бэги и пленки, всевозможные производственные отходы и прочую вторичную упаковочную полимерную продукцию в объеме до 500 тонн/мес.

Технологические возможности предприятия позволяют использовать отходы любой степени загрязненности и сортировки.

Миссия предприятия – сохранить чистоту окружающей среды, очистив ее от отходов пластика.

На ООО «БудЭко» трудятся 30 человек.

ООО «ДЕМЕЗА» зарегистрировано в августе 2019 года.

Основной вид деятельность – выращивание зерновых и бобовых культур.

На базе неиспользуемого государственного имущества предприятием реализуется инвестиционный проект «Организация производства по откорму КРС и создание рабочих мест в Буда-Кошелевском районе».

За 2021 год засеяно сельскохозяйственными культурами 1803 га земли, приобретено 1300 голов быков.

По состоянию на 1 мая 2022 года поголовье КРС составляет 1233 голов, среднесуточный привес – 611 г.

Среднесписочная численность работников – 29 человек.

ООО «НПГ Мариленд-Бел» зарегистрировано в январе 2020 года.

Предприятие специализируется на изготовлении гибких нержавеющих гофрированных элементов для трубопроводов различного предназначения. Мощности предприятия позволяют производить широкий номенклатурный ряд продукции: сильфоны и сильфонные компенсационные устройства (СКУ, 2СКУ), гибкие гофрированные нержавеющие металлорукава. Многолетний опыт в проектировании и производстве сильфонных компенсаторов и металлорукавов помогает покупателям и проектным организациям получить правильное решение для проектирования и создания трубопроводных систем.

Более 70 процентов выпущенной продукции под брендом «Мариленд» являются устройствами, изготовленными по индивидуальным требованиям и проектам наших покупателей.

В качестве основных стран-экспортеров выступают Российская Федерация и Казахстан.

Среднесписочная численность работников предприятия – 22 человека.