«Гомсельмаш» проведет экстрим-шоу по буксировке зерноуборочного комбайна GS5, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«Гомсельмаш» намерен удивить посетителей крупнейшего специализированного форума страны «Белагро-2022» не только масштабной экспозицией техники, но и насыщенной культурно-развлекательной программой. Как уточнили на предприятии, одним из самых зрелищных моментов станет экстремальное шоу по буксировке зерноуборочного комбайна GS5. Весит агрогигант более 10 т. Планируется, что в шоу будет участвовать работник ОАО «ГЗЛиН» обладатель звания «Самый сильный гомельчанин» Иван Дусенок.

По традиции флагман машиностроения сделает акцент и на инновациях. На полях форума предприятие продемонстрирует передовые разработки и технику бренда GOMSELMASH нового поколения. Машины и агрегаты холдинга занимают достойное место в агросекторе разных стран и регионов — от российского Владивостока до заокеанской Аргентины.

Крупнейший аграрный форум страны пройдет с 7 по 11 июня.