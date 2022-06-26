В честь 100-летия со дня образования прокуратуры Республики Беларусь свои поздравления сотрудникам прокуратуры направили руководство района и силовых структур, отделов райисполкома.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК:

– Органы прокуратуры занимают важнейшее место в правоохранительной системе государства, являются гарантом порядка и законности в обществе. От вашей нелегкой работы зависят вера людей в силу закона, уважение к его нормам, решение многих задач, направленных на укрепление основ правового общества и формирование единого законодательного поля.

Уверен, что и впредь вы с честью будете выполнять свой гражданский и служебный долг, а ваша деятельность будет направлена на защиту интересов государства и каждого жителя района.

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА:

– На всех этапах развития нашего государства прокуратура надежно стоит на страже законности и правопорядка. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, вы способствуете торжеству принципов справедливости и гуманности, обеспечению достойной жизни граждан Беларуси.

Сотрудников прокуратуры Будакошелевщины всегда отличали высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, глубокое понимание проблем, стоящих перед силовыми структурами. Особую признательность выражаю ветеранам органов прокуратуры за доблестное служение Отечеству.

Начальник РОВД райисполкома Виталий ПОДЗЕРУН:

– Со дня основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Прокуратура вносит весомый вклад в дело защиты прав граждан, отстаивает интересы государства.

Желаю вам и впредь твердо стоять на страже конституционных норм, защищать законные интересы государства и общества.Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач. Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Начальник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ:

– Сто лет назад в нашей стране появился незаменимый орган, благодаря которому можно быть уверенным в том, что справедливость всегда восторжествует. Именно законы и права граждан позволяют сохранять порядок и избежать многих проблем и хаоса.

Хочется выразить слова признательности тем, кто защищает права граждан и служит закону. Успехов в работе, достижения поставленных целей, счастья и процветания!

Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена ПАРФЕНЕНКО:

– Вы ответственно и профессионально выполняете свой служебный долг, достойно решаете поставленные перед вами задачи, обеспечиваете стабильность и надежную защиту интересов общества и государства. Благодаря вашим усилиям пресечено множество нарушений законов в различных сферах.

Выражаю вам огромную признательность за нашу уверенность в завтрашнем дне, за обеспечение конституционной законности. Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника.Терпения и успехов вам в нелегкой борьбе за правду и благополучия в благородном служении государству!