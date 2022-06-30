В Буда-Кошелевском районе выбрали лучших туристов области

Сегодня завершился областной турслет «Здоровье смолоду», посвященный Году исторической памяти. На протяжении четырех дней ребята жили в палаточном лагере, расположенном в живописном месте вблизи Губичского кордона, соревновались, обменивались опытом, заводили новые знакомства и просто весело проводили время.

За кубок и звание лучших из лучших боролись 16 команд со всей Гомельщины. Буда-Кошелевские спортсмены стали сильнейшими не только в общекомандном зачете – наши ребята были лучшими в спортивном ориентировании (Роман Степаняк и Виктория Синчикова), в туристско-прикладном многоборье в технике велосипедного туризма (Дарья Слепцова), в командных коротких дистанциях по туристско-прикладному многоборью в технике водного туризма (Никита Савченко, Никита Сашин, Егор Романовский, Виктория Синчикова). Почетное второе место досталось команде Мозырского района, жлобинчане были третьими.