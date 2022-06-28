Железнодорожные переезды — объекты повышенной опасности, требующие самого пристального внимания. Аварии, происходящие на данном участке дороги, характеризуются, как правило, особенно тяжелыми последствиями и представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, наносят значительный материальный ущерб, вызывают большой общественный резонанс.

По статистике на железнодорожных переездах происходит небольшое количество аварий, но тяжесть последствий от них — намного тяжелее.

Одной из причин совершения дорожно-транспортного происшествия является невыполнение водителями правил проезда железнодорожных переездов.

Напоминаем, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта и руководствоваться требованиям дорожных знаков и разметки, светофоров, положением шлагбаума, звуковым сигналам и указаниями дежурного по переезду.

Помните, что запрещается выезжать на железнодорожный переезд

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме при запрещающем сигнале светофора,

при запрещающем сигнале дежурного по переезду,

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде,

если к переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство,

запрещается также объезжать с выездом на полосу встречного движение стоящие перед переездом транспортные средства.

Согласно ст. 18.10 нарушение правил проезда железнодорожного переезда, Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.

ОГАИ ОВД БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА