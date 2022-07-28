Республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем», инициатором проведения которой с 2015 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи, стартует в Беларуси 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

«Наша традиционная акция стартует за месяц до начала нового школьного сезона. В преддверии Дня знаний мероприятия по оказанию адресной социальной поддержки нуждающимся многодетным, неполным семьям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды движения «Доброе сердце», будут организованы во всех регионах страны», — рассказала Александра Гончарова.

Республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» направлена на привлечение внимания общественности к оказанию адресной помощи нуждающимся семьям. «Ежегодно акция объединяет усилия молодежи для осуществления социально значимой деятельности во благо общества. В 2021 году наши волонтерские отряды провели более 330 мероприятий с вручением подарков школьникам из малоимущих семей и детских домов. В акции приняли участие более 4 тыс. волонтеров», — резюмировала Александра Гончарова.