В Белорусском государственном университете состоялось первое зачисление на факультеты дневной и заочной бюджетной форм обучения, в первый день которого зафиксирован рост проходных баллов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Заседание приемной комиссии прошло на факультетах: юридическом, международных отношений, философии и социальных наук, экономическом, а также в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла.

«На дневную бюджетную форму обучения на юридический факультет зачислено 104 абитуриента. На группу специальностей юридического факультета по объединенному конкурсу зачислено 102 абитуриента. На специальности «экономическое право» проходной балл составил 358 (в 2021 году — 345), на специальности «правоведение» — 350 (в 2021 году — 346). На специальность «политология» зачислено два абитуриента, из них один без экзаменов и один вне конкурса», — проинформировали в пресс-службе.

На факультет международных отношений зачислено 90 бюджетников. На группу из двух специальностей профиля «международные отношения» по объединенному конкурсу зачислено 30 абитуриентов, проходной балл составил 374. На специальность «лингвострановедение» зачислено 10 абитуриентов, проходной балл составил 385, пять абитуриентов зачислено без экзаменов. На специальность «таможенное дело» приняты 20 абитуриентов. Среди зачисленных восемь — по целевому приему. Проходной балл составил 342. На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 30 абитуриентов, из них один — по целевому приему. Проходной балл составил 359.

На специальности факультета философии и социальных наук зачислено 72 абитуриента. На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу зачислено 37 человек. Проходной балл по объединенному конкурсу составил 323. На отдельные специальности проходные баллы составили: на «социальные коммуникации» — 344, на «социологию» — 323, на «философию» — 323. На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислено 35 абитуриентов, из них три — по целевому приему. Проходной балл по объединенному конкурсу — 312. На отдельные специальности проходные баллы составили: на «психологию» — 346, на «социальную работу» — 312.

На специальности экономического факультета по объединенному конкурсу зачислены 54 абитуриента. Проходной балл составил 353 (в 2021 году — 324). Проходные баллы по специальностям: «менеджмент (направления — международный менеджмент, инновационный менеджмент)» — 360 (в 2021 году — 347); «экономическая информатика» — 367 (в 2021 году — 364); «финансы и кредит» — 353 (в 2021 году — 350); «экономика» — 353 (в 2021 году – 341); «экономическая безопасность» — 356 (в 2021 году — 324).

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислено 17 абитуриентов.

На заочную бюджетную форму на юридический факультет на специальность «правоведение» зачислено 20 человек, проходной балл составил 221. На специальность «политология» зачислено пять абитуриентов, проходной балл составил 213.

На специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей «социология» и «философия» по объединенному конкурсу зачислено два абитуриента, проходной балл по объединенному конкурсу составил 252. На специальность «социальная работа» зачислено четыре абитуриента, проходной балл — 223.

На специальности экономического факультета на группу из двух специальностей «менеджмент» и «финансы и кредит» по объединенному конкурсу зачислено 10 абитуриентов, проходной балл по объединенному конкурсу — 262.