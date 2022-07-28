Минобороны РФ рассказало о расстреле солдат ВСУ теробороной Украины, сообщают РИА Новости.

В частности, оборонное ведомство Российской Федерации заявило, что военнослужащие 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады были расстреляны боевиками теробороны. Инцидент произошел 25 июля, когда ВСУ отступали из-под населенного пункта Покровское в ДНР.

Солдаты украинской армии попали под шквальный огонь, который вела 118-ая бригада территориальной обороны. Они занимали позиции в районе села Бахмутское. В результате остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады были уничтожены.

БЕЛТА