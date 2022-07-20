После нескольких дождливых дней включаются в жатву хлеборобы северных районов Гомельщины. В ОАО “УваровичиЭлит” Буда-Кошелевского района в нынешнюю жатву необходимо убрать зерновой клин размером более чем в 1,5 тыс. га.

Сегодня в хозяйстве дан официальный старт началу уборочной страды. По доброй традиции там прошел самобытный обряд “Зажинки”, который провели работники Уваровичского городского Дома культуры. Под народные обрядовые песни первый сноп из колосьев нового урожая был передан руководителю сельхозпредприятия Наталье Маковской.

Участие в празднике приняла председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, которая пожелала хлеборобам хороших намолотов, успешного проведения уборочной кампании.

Буда-Кошелевское районное объединение организаций профсоюзов