Будакошелевцы отмечают самый главный праздник страны – День Независимости

Старт районным памятным мероприятиям дал патриотический автопробег «Вместе за независимость», объединивший 1 июля порядка 100 машин и более 500 участников. А 2 июля на базе гимназии спортивно-патриотическая игра «Патриот» собрала представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений образования.

Сегодня утром в храме святителя Николая Чудотворца в Буда-Кошелеве прихожане присоединились к Всебелорусской молитве «За Беларусь!».

По традиции руководство района, трудовые коллективы, общественные организации собрались на городской площади и проследовали к мемориалу. Торжественный митинг открыл председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Анатолий Генрикович отметил, что День Независимости – праздник, ставший подлинным символом нашей молодой государственности. Эта дата – дань героизму и стойкости белорусского народа, его самоотверженной борьбе, памяти о подвиге тех, кто защищал нашу Родину и восстанавливал ее из руин, тех, кто заложил фундамент будущего благополучия страны. И мы обязаны беречь сплоченность общества и безопасность страны. Глава района поздравил всех жителей и гостей города с праздником, пожелал согласия и достатка в семьях, здоровья, счастья, благополучия, а нашей стране – процветания и мира. Присутствовавшие на митинге возложили венки и цветы и почтили память погибших воинов минутой молчания. Завершился митинг исполнением Государственного Гимна Республики Беларусь.

Праздничные мероприятия продолжились на площади города. Организаторы подготовили для жителей и гостей обширную праздничную программу. Гостиные дворы, фотозоны, выставки техники, продукции предприятий, город мастеров развернули свою работу на площади города и в сквере у фонтана.

Шествие «Ад старыны да сучаснасцi» объединило мастеров художественных промыслов, народных коллективов, общественных организаций, школьников, спортсменов. Ярким незабываемым моментом шествия стали молодежный флешмоб и вынос Государственного Флага Республики Беларусь.