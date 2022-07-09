9 июля прошёл региональный фестиваль «Днепровская уха» в урочище «Подызвоз», на котором побывали и участники из Буда-Кошелевского района.

К участию приглашались команды трудовых коллективов Лоевского и других районов Гомельской области и Беларуси, расположенных на реке Днепр. Участникам фестиваля необходимо было приготовить и представить уху.

Главное блюдо оценивало жюри, которое и определяло победителей фестиваля. Губернаторская, сытная, царская, богатырская — здесь можно было попробовать самую изысканную уху по оригинальным рецептам.

Команда нашего района «Лещи» была награждена в номинации «Сытная уха».