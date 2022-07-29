Ни для кого не секрет, что гаражи и стоянки автомобилей – это места повышенной пожарной опасности. Автолюбители хранят в них не только свои транспортные средства, но еще и различные горюче смазочные материалы и легко воспламеняющиеся жидкости. Зачастую производят ремонт своих железных коней инструментом, который выделяет при работе искры и большую температуру.

С целью обеспечения безопасности населения и предупреждения пожаров работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» провели профилактические мероприятия в гаражных кооперативах среди владельцев автотранспорта.

В ходе рейда пропагандисты МЧС проинструктировали хозяев гаражей действиям на случай возникновения пожара, рассказали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения, повторили алгоритм вызова экстренных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, разобрали принцип действия автономного пожарного извещателя. Каждому собеседнику на планшете показали фильм о возгораниях на автотранспорте.

Не остались в стороне и автолюбители, которым довели основные причины возникновения пожаров на транспортных средствах, проверили укомплектованность и исправность огнетушителей в автомобилях, вместе повторили правила их использования при возгорании техники.

Всем владельцам авто в завершении бесед были вручены брошюры с профилактической информацией по безопасности жизнедеятельности, а на стеклах машин установлены таблички «Мой автомобиль Вам мешает? Позвоните мне» и «Что делать, если загорелся автомобиль в движении?» в стиле МЧС.