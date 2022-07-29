На хлебных полях Будакошелевщины по-настоящему жарко. На это влияют не только погодные условия, но и уборка зерновых колосовых культур. Сегодня «Авангард» встретился с теми, кто вкладывает все силы и душу в уборочную страду, кто делает все, чтобы мы были с душистым хлебом на столе.

Пока погода благоволит, аграрии используют буквально каждую минуту. Ведь они, как никто другой, знают настоящую цену хлеба. Провести уборочную кампанию добросовестно и с полной самоотдачей – таков настрой у земледельцев КСУП «Кривск».

Сегодня зерноуборочная техника хозяйства убирает озимую пшеницу на поле вблизи поселка Осов. К слову, сельхозпредприятие находится в тройке лидеров района по уборке данной культуры. Эту важную и ответственную задачу выполняют настоящие профессионалы, которые из года в год показывают достойные результаты. Среди них экипаж Евгения Свердлова и Юрия Сивцова, работающий в связке с водителем грузового автомобиля Владимиром Фесько.

Следует отметить, что Евгений Свердлов неоднократно становился героем публикаций районки. И это не удивительно, механизатор – ас своего дела, которому любые работы по плечу. К нынешней уборочной страде он приступил с отличным настроем и уверенностью, что ее результат будет ничуть не хуже прошлогоднего. Ведь зерно выросло хорошее, а в том, что комбайнеры уберут его качественно, сомневаться не приходится.

– Приятно видеть результат своего труда. Это поле я готовил под сев озимой пшеницы, а вот теперь пришла пора жатвы. Приложим максимум усилий, чтобы все было убрано в срок и без потерь, – поделился Евгений Владимирович.

Такую точку зрения полностью разделяет и помощник комбайнера Юрий Сивцов. Это его вторая по счету уборочная кампания. И хоть в сельском хозяйстве он давно не новичок, принять участие в жатве решился только в минувшем году. По словам комбайнера, с таким опытным и ответственным наставником как Евгений Свердлов работается без проблем. Где нужно, он подскажет, если чего-то не знаешь, то научит.

Здесь же на поле застаем и водителя МАЗа Владимира Фесько. Он, как и его товарищи, с оптимизмом смотрит на будущий урожай. Ведь уверен, что все участники жатвы сработают слаженно и четко. Главное, чтобы погода благоволила, и техника не подвела.

Строго контролирует весь процесс уборки главный агроном хозяйства Алексей Андреев.

– В нынешнем году посевные площади озимой пшеницы составили 800 га, из которых уже убрано 206 га. Намолочено 769 тонн зерна со средней урожайностью 37 ц/га. Одновременно с жатвой продолжается заготовка кормов из трав второго укоса, идет прессование и отвозка соломы с полей. На днях приступим к подготовке почвы под сев озимого рапса, – отметил Алексей Андреев.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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