Под азартной игрой понимают заключение пари на деньги или какую-либо материальную ценность на событие с сомнительным исходом с главным намерением получения прибыли или материальных ценностей. Азартная игра зависит в большей степени от случайности, чем от искусства играющих, а главный интерес направлен не на процесс игры, а на её исход.

Проявляется следующими симптомами:

Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры. Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, постоянные мысли об игре. «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. Состояния психологического дискомфорта, раздражения и беспокойства после прекращения игры. Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление ко все более высокому риску. Все преодолевающее стремление найти возможность участия в азартной игре. Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну играть в азартные игры.

Течение игровой зависимости — «игровой цикл»:

Фаза воздержания.

Фаза «автоматических фантазий».

Фаза нарастания эмоционального напряжения.

Фаза принятия решения играть.

Фаза вытеснения принятого решения.

Фаза реализации принятого решения.

Типичные «ошибки мышления» игроманов:

Деньги решают все, в том числе проблемы эмоций и отношений с людьми.

Неуверенность в настоящем и ожидание успеха вследствие выигрыша, представление о возможности уничтожить жизненные неудачи успешной игрой.

Замещение фантазий о контроле над собственной судьбой фантазиями о выигрыше.

Представление о том, что возможно вернуть долги только с помощью игры, то есть отыграть.

Эмоциональная связь только с последним игровым эпизодом при даче себе самому слова никогда не играть.

Убеждение о том, что удастся играть только на часть денег.

Восприятие денег во время игры как фишек или цифр на дисплее.

Представление о ставках как о сделках.

Как избавиться от игровой зависимости?

Лечение игровой зависимости предполагает использование разных психологических приемов и способов. Перечислим наиболее действенные из них.

Профилактика игровой зависимости.

Следите за тем, чтобы казино и онлайн автоматы из развлечения не трансформировались в страшную проблему. Не позволяйте себе или близкому человеку проигрывать более 3-5% своего месячного дохода. Не выходите за эти границы. Не пытайтесь «отыграться». Тогда вы не столкнетесь с вопросом, как избавиться от игромании, когда все уже зашло слишком далеко. Что же касается компьютерных игр, тут тоже должны быть жесткие меры. Вы можете разрешить ребенку или себе поиграть полчаса, чтобы отвлечься. Но по истечении этого времени не должно быть никаких оправданий. Игровой процесс должен быть окончен безоговорочно. Блокирование нарастания азартного интереса – принцип, который преследует профилактика игровой зависимости.

Осознание проблемы – первый и самый трудный шаг в лечении игромании.

Посещение казино, игру в азартные игры онлайн или лотерею мы подкрепляем стремлением улучшить свое финансовое благосостояние. Компьютерная игровая зависимость воспринимается игроманом, как способ отвлечься и приятно провести время. На самом деле обогатиться таким способом удалось не многим. А пристрастие к компьютерным играм забирает все свободное время игромана, занимает все его мысли, мешает самореализации. Пока вы не поймете, что игромания – серьезная проблема, вы так и останетесь в неведении и будете шаг за шагом разрушать свою психику и жизнь.

Лечение игровой зависимости сильными эмоциями.

Азартные игры – источник адреналина. Процесс компьютерной игры восполняет запасы гормона дофамина. Найдите другое занятие, которое станет для вас источником счастья и удовольствия. Новое увлечение поможет легче и безболезненно вытеснить зависимость от игровых автоматов.

Подавление желания играть.

Нужно осознанно подходить к ситуации. Осознание, что игра для вас — уход от реальности, — уже первый шаг на пути к избавлению от игровой зависимости. В наиболее сложных случаях используются техники подавления подсознательного желания играть. Наиболее эффективные методики – гипноз, внушение.

Мотивация.

Вы находитесь в поиске ответа на вопрос, как избавиться от игровой зависимости? Тогда найдите мощную мотивацию. Без сильных целей и мощных установок избавиться от проблемы будет трудно. Дайте своему мозгу целевую установку к действию. Подумайте, чего вы себя лишаете, проводя время в игре. Задайтесь новой целью в жизни, не оставляя себе времени на укрепление зависимости.

Вознаграждение.

Поощряйте себя чем-нибудь приятным за успехи. Покупка новой вещи, поход в кино, путешествие, вкусная еда – те небольшие призы, которые вы можете себе позволить. Так зависимость от игровых автоматов будет вытесняться чем-то более приятным. Стресс от отсутствия игрового процесса будет замещаться новыми позитивными эмоциями. Разумеется, к этом вопросу нужно подходить осознанно: нельзя заменить игровую зависимость алкогольной или начинать переусердствовать в еде.

Занятость.

Люди с игровой зависимостью не должны страдать от скуки. Она — основная причина усиления зависимости. Безделье может спровоцировать срыв. Загрузите себя работой, спортом, музыкой. Ищите новые занятия. Начните повышать профессиональные компетенции. Сделайте все, чтобы у вас не оставалось свободного времени. Если речь идет о ребенке, то занимайте его любыми возможными способами. Закрепите за ним обязанность по дому, запишите на в спортивную секцию. Не забывайте о поощрении.

Увидеть все минусы — первый шаг на пути к избавлению от игромании.

Компьютерная игровая зависимость устраняется формированием отрицательного мнения об игровом процессе. Важно чтобы человек понял, сколько вреда приносит ему игра. Желательно, расписать это в красках, показать яркие примеры того, как зависимость от игр портит психику и разрушает судьбы. Стоит обсудить физические аспекты (ухудшение зрения, искривление осанки) и психологическую сторону (профессиональная деградация, потеря интереса к реальной жизни, сложности в общении).

В случае если Вы сами не можете справиться со своим «увлечением», пристрастие к играм, которое негативно сказывается на Вашем здоровье, материальном благополучии, отношении с окружающими, рекомендуем обратиться за помощью специалиста (психиатра, психотерапевта).

Врач-психотерапевт В.А. Евдокимова