В рамках проекта, реализуемого Молодежным советом при районном Совете депутатов, медработники узнали об основных направлениях работы с молодежью в районе.

Мероприятие прошло на базе Буда-Кошелевской ЦРБ, провела его председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. Главный специалист по работе с молодежью отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Кристина Афанасенко обозначила основные направления молодежной политики. Так, на Будакошелевщине проживает более 5,5 тыс. молодых людей. Двое ребят получают поощрения из специального фонда Республики Беларусь, постоянно оказывается поддержка молодым специалистам. За первое полугодие 2022 года в районе уже реализованы такие проекты, как «Вальс победы», «Властелин села», а в ближайшее время для молодежи будет организован концерт «РОК за Беларусь», конкурс «Мисс БРСМ», «Кинотеатр под открытым небом» и другие не менее интересные проекты.

Председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов Татьяна Бодрунова рассказала о работе Молодежного совета, а первый секретарь РК РОО «БРСМ» Максим Ляпко проанонсировал грядущие конкурсы, акции и мероприятия и пригласил молодежь к участию.

В завершение мероприятия Наталья Киселева призваламолоых людей оставаться патриотами своей страны и пожелала им здоровья и профессиональных успехов.

Алина ЮРИНСКАЯ

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