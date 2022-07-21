Подсолнечное масло всегда поступало на прилавки наших магазинов из стран-соседок. А можем ли мы сами производить этот продукт? Разбираемся вместе с экспертами.

Климат & интерес

В Минсельхозпроде сообщили, что интерес аграриев к семечке подсолнуха растет. Еще четыре года назад им засевали чуть более 740 гектаров, а в 2022-м — уже 6710. Поднялась и урожайность: с 14,5 ц/га в 2018 году до 18,5 — в 2021-м. Подвижки связывают с двумя факторами: потеплением климата и повышением интереса у земледельцев.

— Будет расти маржинальность культуры — крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия других форм собственности обеспечат рынок белорусской семечкой подсолнуха! — предполагает заместитель начальника управления растениеводства главного управления растениеводства Минсельхозпрода Юрий Зозуля.

Давать прогноз, когда это произойдет, в министерстве не стали. А нынешние успехи белорусов в подсолнуховой теме скромно называли «пробой пера». В плюсы засчитали наличие отечественных гибридов, в минусы — отсутствие эффективной системы защиты растений и масштабирования технологий ее культивирования в сельском хозяйстве. Есть еще одно объяснение в целом небольших площадей под подсолнечник: госзаказа на его семечку нет. Повысится спрос — картина поменяется.

Рапсовое масло — важнейшее?

Сколько же нужно подсолнечного масла стране и сколько его мы производим сами?

— Годовая потребность Беларуси в основных растительных маслах оценивается в 180-200 тыс. тонн, в том числе на пищевые цели — около 110-120 тыс. тонн (для промпереработки и продажи населению), — сообщили в пресс-службе концерна «Белгоспищепром». — Для пищевой промышленности в наибольшем объеме используется импортное подсолнечное масло из России и Украины, которые занимают 80% мирового рынка подсолнечного масла. Доля отечественного — 1,2%. То есть пока львиную долю продукта завозим из-за рубежа. В Беларуси с учетом почвенно-климатических условий культивируется преимущественно рапс, поэтому посевные площади под подсолнечник относительно невелики.

Важнейшим из масел для нас является пока рапсовое. Валовый же сбор подсолнечника в 2021-м составил 6,8 тыс. тонн, из которого получили 2,3 тыс. тонн подсолнечного масла.

Опыт — положительный

Кстати, доверие земледельцев к семечке подсолнуха растет не только в Минской и Могилевской областях, но и в Брестской, Гомельской и Гродненской. В 2022-м этот перечень пополнила и Витебская. В частности, СПУ «Антоновка-Агро» РПУП «Гомельоблгаз» уже второй год подряд засевает поля семечкой подсолнуха. В 2021-м предприятие поставило на переработку Витебскому маслоэкстракционному заводу почти 100 тонн продукта. Сырье везли прямо с поля. На заводе хорошенько просушивали. В результате семечка пошла вторым (одним из лучших!) классом.

— Конечно, результат порадовал. В этом году, как и в прошлом, под подсолнух у нас опять отдано 50 гектаров, — рассказывает директор хозяйства Игорь Клименко. — Посеяли на том же поле. К сожалению, пока многовато дождя, ждем солнца.

Земледельцы рассчитывают получить урожай по качеству не хуже, чем в прошлом году. Ведь подсолнечное масло идет на продажу, а жмых (шрот) семечки — на корм скоту. Те, кто не высевает рапс или подсолнечник, закупают шрот в России, Китае и даже Южной Америке за валюту.

Пусть даже рапс, которому пришлись по душе наши климатические и почвенные условия, пока вне конкуренции, но ведь десяток лет назад в Беларуси подсолнечник в промышленных масштабах практически не высевали. А теперь, с потеплением климата, его выращивают, считай, повсеместно.

— Наши аграрии, особенно из южных регионов, реально способны увеличить долю отечественного подсолнечного масла на рынке страны, — уверена заведующая лабораторией ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» Мария Ралович. — Но нужно помнить, что хранить семечку после уборки нельзя даже 5-6 часов: убрал — сразу суши. Хорошего качества семечку подсолнуха уже научились выращивать и поставлять некоторые крестьянско-фермерские хозяйства, в частности, КФХ «Березка» Жабинковского района, КСУП «Гродненская птицефабрика» и СПУ «Антоновка-Агро».

Кстати, в стране несколько десятков предприятий, перерабатывающих масличные культуры. Вместе с тем есть хозяйства, где отжимают семечку самостоятельно, не имея в комплекте оборудования, необходимого для доведения продукта до потребительских кондиций. Так что у него пока мало шансов попасть на прилавок.

По осени посчитают

Пока сказать что-либо об урожае-2022 невозможно: подсолнух еще даже не цветет. Весна в этом году выдалась холодная, тем не менее в целом посевы культуры в неплохом состоянии. До октября — месяца полного созревания растения — еще далеко. Надеемся, погода не подведет и наши земледельцы соберут хороший урожай наливной семечки, из которой переработчики получат отличное масло. А когда у аграриев появятся нужные системы защиты культуры и иные недостающие технологические решения, прилавки магазинов может пополнить целая линейка отечественного подсолнечного масла. На любой вкус.

Площади под посев подсолнечника в Беларуси*

2018 год — чуть более 740 гектаров

2021 год — 4,3 тыс. гектаров

2022 год — 6,710 тыс. гектаров

Поднялась и урожайность:

с 14,5 ц/га в 2018 году до 18,5 — в 2021-м.

* учитываются сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства.

Активнее других выращивают подсолнух в Минской и Могилевской областях.

БЕЛТА