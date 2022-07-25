В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 155,5 тыс. га, что составляет 7,26% запланированной площади, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 25 июля, в Брестской области убрано 18,2% площадей от плана (63 тыс. га), Гомельской области — 8,76% (30,4 тыс. га), Гродненской — 7,84% (23,9 тыс. га), Минской — 7,09% (31,8 тыс. га).

Всего по стране намолочено 639,2 тыс. т зерна при средней урожайности 41,1 ц/га. Озимого ячменя убрано 55,8 тыс. га (93,7% к уборочной площади), намолочено 288,6 тыс. т при средней урожайности 51,7 ц/га. Пивоваренный ячмень на сельскохозяйственных угодьях убрали с 5,95 тыс. га, что составляет 10,9% от плана, намолотили 22,4 тыс. т при средней урожайности 37,7 ц/га. Озимого рапса на зерно убрано 88,6 тыс. га (28,8% к уборочной площади), намолочено 205,7 тыс. т при средней урожайности 23,2 ц/га.

Второй укос трав проведен на 621,3 тыс. га (60,9% от плана). Заготовлено 604,4 тыс. т сена (63,3% от плана), 10 млн 860,1 тыс. т сенажа (80,9%) и 285,4 тыс. т силоса (1,49%). Всего заготовлено 3 млн 413,9 тыс. т единиц травяных кормов, что составляет 35,8% от плана.