С 9 июля по 13 августа желающие смогут отправиться на ружейную охоту на бекаса с обученной собакой – легавой, спаниелем, ретривером.

Бекас — сравнительно небольшая птица, предпочитающая селиться в болотах и на заливных лугах с низкой растительностью. У нее длинный клюв (6-7 см).

В народе бекаса называют «барашек» — из-за издаваемых им характерных звуков, похожих на блеяние. При токовании самцы потряхивают в воздухе крыльями, при этом рулевые перья, имеющие особую форму, издают оригинальные звуки.

Добывать трофей можно в светлое время суток. К добыче разрешено животное любого пола и возраста, с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью. При этом, согласно правилам, с одной легавой, спаниелем или ретривером могут охотиться одновременно до трех человек.

Раньше в этот период проходила охота на бекаса и дупеля. Но, так как численность популяции второй птицы сократилась, дупеля были включены в Красную книгу Беларуси. Так что, отправляясь на бекаса, важно помнить о различиях этих видов. Летом и осенью птицы внешне схожи, обитают в одних и тех же местах.

Бекас отличается белым брюшком (не пёстрым) и чёрно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля — пёстрое брюшко и бока, а так же белые три крайние пары рулевых перьев. Важно обратить внимание на эти отличия, когда птица взлетает.

Кроме того, следует всегда помнить основное неписаное правило охотника: НЕ УВЕРЕН – НЕ СТРЕЛЯЙ! Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь. Совершение данного преступления в соответствии с ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается штрафом, лишением права охоты, лишением свободы на срок до трех лет.

За незаконное изъятие или уничтожение дупеля виновный обязан будет возместить причиненный окружающей среде вред, размер которого составляет 50 базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ