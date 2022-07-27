26 июля в 08-58 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в райцентре.

В результате пожара поврежден электрический счетчик, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем, не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, уходя из дома выключайте электроприборы из сети, не оставляйте детей одних без присмотра, не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах.

Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС