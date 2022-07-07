В Буда-Кошелевском районе дали старт уборочной кампании-2022

Сегодня в поле РУП «Белоруснефть-Особино» провели «Зажинки», традиционно предваряющие ответственный этап уборки зерновых.

Тружеников полей района с началом уборки поздравил председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Глава района поблагодарил хлеборобов за их нелегкий, но такой благородный труд, пожелал крепкого здоровья, благополучия, терпения, мира и, конечно, хорошей погоды. Также он выразил уверенность в том, что каждый на своем рабочем месте сработает с полной самоотдачей и уборочная кампания пройдет в кратчайшие сроки и без потерь, ведь сейчас как никогда актуальна продовольственная безопасность страны.