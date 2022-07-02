В Буда-Кошелевском районе проверили готовность к уборочной кампании

Сегодня на базе ОАО «Юбилейный-Агро» прошел выездной семинар-совещание по вопросам готовности сельхозорганизаций района к уборке урожая зерновых культур. Его цель – оказание теоретической и практической помощи хозяйствам района. Провел совещание первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко.

Участники семинара — руководители сельхозпредприятий района, представители инженерной, агротехнической и экономической служб хозяйств, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, РОЧС – посетили мехдвор ОАО «Юбилейный-Агро», осмотрели зерноуборочную технику и оценили её готовность к уборке зерновых. Среди прочих задач большое внимание уделили регулировке и настройке комбайнов, призванной не допускать сверхнормативные потери зерна, пожарной безопасности, сохранности топлива и материальному стимулированию труда и условиям трудового соревнования на уборке зерновых и зернобобовых культур и другим вопросам.

«Готовность сельхозтехники к уборке зерновых в Буда-Кошелевском районе составляет 89%, зерносушильных хозяйств – 81%, — констатировал первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко. — Не все складывается так, как хотелось бы: сегодняшний семинар выявил ряд проблем в КСУП «Кривск», руководитель которого халатно отнесся к подготовке уборочной техники. При этом он сам имеет инженерное образование и укомплектованный штат специалистов. Ситуация с готовностью к уборочной в этом хозяйстве самая худшая на сегодняшний день.

В целом, район готов к предстоящей уборочной кампании. Хорошие темпы подготовки уборочной техники, сушильного и весового хозяйства мы увидели в ОАО «Юбилейный-Агро», в филиале «Морозовичи-АГРО» ОАО «Гомельский химический завод» и СУП «Андреевка». Буквально со следующей недели район приступит к уборке озимого ячменя, а с 15 июля — озимого рапса».