С целью минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения и сокращения количества ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, в период с 19 по 28 июля 2022 года будет проводиться широкомасштабная республиканская профилактическая акция под названием «Будь в безопасности».

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности на всей территории страны будут отрабатывать нерегулируемые пешеходные переходы, участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта, а также пресекать нарушения ПДД, в том числе в части неиспользования уязвимыми участниками дорожного движения световозвращающих элементов.

Необходимость проведения соответствующей профилактической работы обусловлена тем, что ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения остаются одними из самых распространенных, и, как правило, носящими тяжкие последствия для их участников.

Несмотря на агитационно-профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции по использованию участниками дорожного движения светоотражающих элементов, граждане пренебрегают данной мерой безопасности, считая её не столь важной или необязательной, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют. Однако, в соответствии с п.17.1 Правил Дорожного движения при движении по краю проезжей части в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, а в соответствии с п. 149 данных правил при движении в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет, аналогичные правила действуют в темное время суток и в отношении гужевых повозок в соответствии с п. 159 ПД Д .

При использовании в темное время суток световозвращающих элементов, световых приборов в виде фар или фонарей Вы позволяете водителю приближающегося транспортного средства вовремя заметить Вас и снизить скорость движения или просто объехать Вас.

Кроме этого, необходимо помнить, что дорогу нужно переходить только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, обязательно убедившись в том, что водители останавливаются и уступают Вам дорогу.

А водители должны постоянно помнить, что в соответствии с п. 16.2 Правил дорожного движения пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения повышать личную ответственность за поведением на дороге, развивать навыки постоянного контроля за изменением дорожной обстановки, знать все основные требования ПДД и быть взаимовежливыми на дорогах, ведь в большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения.

Всегда приятно, когда водитель транспортного средства уступает дорогу пешеходу, а у водителя, в свою очередь, вызывает уважение пешеход, обозначенный световозвращающим элементом, а также велосипедист или возчик, свет фонарей которого заметен издалека.

Госавтоинспекция Буда-Кошелевского ОВД