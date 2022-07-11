Гомельское областное управление Госпромнадзора информирует о ходе подготовки к работе сезонных газоиспользующих установок.

На территории Гомельской области находится 54 предприятия,

на балансе которых имеется 81 зерносушильный комплекс сезонного действия работающих на газообразном виде топлива.

Инспекторами Гомельского областного управления Госпромнадзора проведены обследования всех зерносушильных комплексов, эксплуатация которых запланирована в уборочную кампанию 2022 года.

При проведении мероприятий были выявлены следующие наиболее характерные нарушения: отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, обслуживающих ПОО; отсутствуют удостоверения у рабочих эксплуатирующих газифицированные зерносушильные комплексы на право обслуживания потенциально опасных объектов; не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности; отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов; отсутствуют технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления; не проведены текущий ремонт газопроводов и газового оборудования и систем автоматизации ЗСК и планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации зерносушильных комплексов руководители и специалисты субъектов хозяйствования должны обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности.

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефону 8 (0232) 51-29-15.