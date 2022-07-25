День пожарной службы Республики Беларусь в агрогородке Коммунар отпраздновали традиционной встречей с огнеборцами «Сквозь огонь пройдем,если нужно». Совместное мероприятие работников культуры и библиотеки собрало на центральной площади Коммунара всех желающих от мала до велика.

Цель мероприятия – закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, знакомство детей с профессией пожарного и ее особенностями. Отрадно, что встреча состоялась третий раз в разгар летних каникул. Инициатором проведения мероприятия выступила Коммунаровская сельская библиотека в лице библиотекаря Натальи Маниной.

Мероприятие для детей и родителей провели инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью МЧС Буда-Кошелевского района. Отдельные слова благодарности выражаем всему личному составу пожарной-аварийно- спасательной части №2 п.Коммунар Буда-Кошелевского РОЧС.

Для ребят устроили самый настоящий праздник: библиотекарь провела экскурс в историю Дня пожарной службы, работали тематическая выставка работ и фотозона. С большим интересом ребята примеряли на себя костюм пожарного, чтобы потушить импровизированные возгорания, перечисляли предметы, необходимые спасателям для работы, а также изучали строение пожарной техники.

Воспитанники ясли-сада «Солнышко» подарили огнеборцам самодельные открытки. Кульминацией и апогеем встречи стала водно- пенное шоу, которое продемонстрировали спасатели с участием пожарной техники.