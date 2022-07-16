Теплую встречу в Синичино организовала уроженка деревни, автор песен и одна из создателей народного фольклорного коллектива «Синички» Людмила Стаховец совместно с мужем Григорием и членами семьи.

Почетными гостями праздника стали российский народный фольклорный коллектив «Истоки» из Брянской области под руководством Валентины Пожарской, лауреат и дипломант международных детских песенных конкурсов Анастасия Дегтярева и, конечно же, народный фольклорный коллектив «Синички» под руководством Петра Бобикова.

Открывая мероприятие, председатель Кривского сель-исполкома Тамара Краснякова поздравила жителей и гостей праздника с возобновлением традиции и поблагодарила синичинцев за бережное и трепетное отношение к родному уголку.

В рамках Дня деревни состоялось чествование старейших жителей: Надежды Моложавской, Надежды Старовойтовой, Дмитрия Бобикова, Лидии Шкрабковой, Татьяны Бобиковой и Нины Старовой-товой. К слову, Нина Афанасьевна вместе с мужем Владимиром в этом году отмечают рубиновую свадьбу. Не забыли упомянуть и самую старейшую пару Синичино – Надежду и Федора Шумских, которые 62 года идут по жизни вместе.

Поздравления прозвучали в адрес многодетной матери и бабушки 11 внуков Натальи Луньковой, стоявшей у истоков создания фольклорного коллектива «Синички», в этом году ему исполняется 33 года. Вместе с юбиляршей отметили и других основоположников: Валентину Гапонову, Лидию, Любовь и Марию Лабушевых. Самая молодая жительница деревни – Татьяна Генза также не осталась без внимания.

Все получили памятные подарки, а спонсорскую помощь в их приобретении оказал учредитель СООО «Вахавяк» Адам Гроздей.

День деревни 9 июля отметили и в Гусевице. Со знаменательной датой жителей поздравили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, исполняющий обязанности председателя Гусевицкого сельисполкома Светлана Вшола, директор КСУП «Кривск» Александр Калыхан и другие.

Для жителей и гостей деревни были организованы выступления самодеятельных артистов, гостиные столы и торговые ряды от организаций и предприятий района, индивидуальные выставки народного творчества. Каждый мог проверить свою находчивость и смекалку на развлекательных игровых площадках.

По традиции, на празднике подвели итоги конкурса на лучшую организацию по благоустройству среди предприятий, на лучшее цветочное оформление территории в Новой и Старой Гусевице, на лучший творческий подход, оригинальность оформления жилых домовладений сельчан, а также отметили самых мудрых и самых маленьких жителей, многодетные семьи и юные местные таланты.

Алина Юринская

Фото Людмилы Стаховец

и из архива Гусевицкого с/с