XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 18 июля. Начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович рассказала журналистам, чем примечательна программа этого года и каких звезд эстрады можно увидеть на сцене фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные мероприятия запланированы с 14 по 17 июля. Их центральными темами станут Год исторической памяти и 20-летний юбилей международного детского музыкального конкурса «Витебск».

«Самые масштабные мероприятия — открытие «Славянского базара» и гала-концерт, где традиционно пройдет церемония вручения специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Также будет вручена премия Союзного государства и Гран-при ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск», — рассказала Инна Адамович.

«Молодежные конкурсы — одни из самых значимых проектов фестиваля. В них планируется участие представителей 30 стран мира. Впервые на международном детском конкурсе будет присуждена специальная премия имени народного артиста СССР Игоря Лученка «За сохранение традиций в эстрадном искусстве», — сообщила Инна Адамович.

Участие в концертах разных фестивальных дней примут ведущие белорусские артисты. Будут широко представлены народные и заслуженные коллективы, талантливая молодежь. Среди них Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, Государственный академический ансамбль танца, Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

В «Славянском базаре» примут участие Лариса Долина, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко, Жанет, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, группа «Аура», Тео и другие.