Инициатором доброго дела выступил районный отдел по чрезвычайным ситуациям, а воплотить проект в жизнь помог филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Новенькая детская площадка, которую сразу же опробовали юные жители Морозовичей, располагается во дворе нового многоквартирного жилого дома для работников и специалистов сельхозпредприятия.

Право торжественно перерезать ленту предоставили заместителю председателя райисполкома Александру Ковалеву, начальнику РОЧС Сергею Халдаю и директору филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Александру Хаврученко.

По словам инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александра Хацулева, главная задача имиджевой детской площадки МЧС в том, чтобы ребята, играя, обучились мерам безопасности и запомнили номер телефона, способный спасти их жизни – 112.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора