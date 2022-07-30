Это довольно трудоемкая и ответственная работа, от которой во многом зависит не только сохранение выращенного урожая, но и качество льнопродукции. Важнейшими факторами успешной уборки культуры являются правильное определение стадии спелости растения и грамотная организация труда. Всему этому должное внимание уделяют в ОАО «Гомельлен», где 25 июля приступили к тереблению северного шелка.

На неделе предприятие посетили представители управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, КУП «Гомельская ОПИСХ», Института льна НАН Беларуси, которые провели оценку предуборочного состояния посевов льна. Было отмечено, что очаги полегания хоть и наблюдаются, но в незначительной степени. Этот показатель составляет 10%. А при выполнении ряда рекомендаций можно будет получить достаточно высокий урожай льнотресты и семян с хорошими посевными качествами.

Это особенно актуально в условиях нынешнего года, так как в ряде льносеющих организаций страны наблюдается большая полеглость посевов льна – от 15 до 30%, что затрудняет его уборку на семена и, соответственно, вызовет их нехватку.

К слову, в минувшем году за счет реализации высококачественных семян другим льнозаводам на предприятии отмечен положительный рост рентабельности реализованной продукции, чего не наблюдалось на протяжении длительного времени.

Как рассказал главный агроном льнозавода Александр Брундуков, посевная площадь льна-долгунца в этом году составляет 1100 га. Упор делается на сорта отечественной селекции, а это 80% посевов. На уборке задействованы 12 льноуборочных комбайнов.

На утро пятницы уже убрано 145 га. По предварительным данным урожайность ожидается не хуже прошлогодней. Однако о качестве льнотресты говорить пока еще рано, так как после теребления ей необходимо вылежаться, приобрести серый цвет и хорошую отделяемость льноволокна от тресты. А это в свою очередь будет зависеть от капризов погоды, ведь во время вылежки необходимы дожди, а в период прессования и свозки с полей – сухая и солнечная погода. Благодаря стараниям механизаторов и при благоприятных погодных условиях с уборкой льна-долгунца планируют справиться за 20 дней.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива ОАО «Гомельлен»