Данное мероприятие приурочено ко Дню памяти православных святых Петра и Февронии.

Как рассказала начальник отдела ЗАГС Ирина ЛЕВКОВИЧ, особенностью проходящих торжеств является то, что молодоженам, молодым родителям вручаются свидетельства особого образца с изображением государственной символики, также их поздравляют представители районных общественных организаций и объединений Так, 7 июля состоялась торжественная церемония регистрации новорожденной дочери в семье Здольниковых. Родители дали девочке красивое имя Мирослава, а молодых папу и маму, Артема и Анастасию, поздравила председатель районного отделения общественной организации «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко.

Напоминаем, верующие отмечают праздник 8 июля, а торжественные мероприятия в отделе ЗАГС проходят до конца недели. К слову, на сегодняшний день уже заключены два брака и зарегистрированы двое новорожденных.

Юрий ЕЖОВ