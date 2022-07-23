17 июля на базе кинотеатра «Крыніца» семейный праздник «Семья — малая церковь», посвященный Дню семьи, любви и верности и Дню памяти святых Петра и Февронии, собрал более 50 детей и взрослых.

Праздник организован стараниями священнослужителей Прихода храма Святителя Николая Чудотворца совместно с прихожанами. Каждый нашел себе занятие по душе: были развлекательные площадки, сладкий стол, конкурсы.

Так, в первом этапе семейного конкурса «Кто в доме хозяин» мужчинам предстояло распилить бревна, нарубить дров и разжечь костер, а женщинам – приготовить тесто на блины. Во втором этапе «Делу время, а потехе час» участники соревновались в скорости и качестве приготовления блинов. В рамках третьего этапа «Красна изба не только углами, но и пирогами» прекрасная половина мастерила буквы для яркой фотосессии, а после этого состоялся конкурс пирогов, где любой желающий мог продегустировать выпечку и выбрать самую вкусную.

На мероприятии чествовали и молодые семьи, и тех, кто уже много лет является примером для подражания в воспитании детей и внуков, сохранении семейных ценностей. Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей храма Святителя Николая Чудотворца Сергий Пешко поздравил молодую семью Евтуховых, прошедшую обряд венчания в этот день, а также семью Покотылюк, союз которых насчитывает не один десяток лет.

Как отметил отец Сергий, этот праздник уже четвертый год помогает собрать будакошелевцев вместе, уделить друг другу внимание, провести время со своими родными, пожилыми родственниками, а также с детьми, про воспитание которых не стоит забывать. Как не стоит забывать и про свою церковную семью, где каждый человек важен и ценен.

Иереи Александр Асадчий и Александр Веробей отметили всех участников конкурса грамотами, а благодарностями за активное сотрудничество – Краснознаменский сельский дом культуры и кинотеатр «Крынiца».

Фоторепортаж с места событий

Юлия АЛЕКСЕЕВА

Фото автора