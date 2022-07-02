В семье Виктора Никитина и Ольги Близученко сведения о боевом пути дедов собирают буквально по крупицам. В 2019 году Ольга и ее дочери Даша и Маша поддержали акцию «Беларусь помнит» и прошли с портретами своих дедов и прадедов – Сергея Емельяновича Близученко и Михаила Ефимовича Каморникова – в одном строю. 9 мая нынешнего года они с гордостью несли от Кургана Славы до городского мемориала еще два портрета.

– Помнить героическое прошлое своих предков, передавать его детям как семейную реликвию – важная и ответственная миссия каждого гражданина, патриота своей страны, – убеждена Ольга Близученко. – В моей семье родители прививали нам с детства чувство долга чтить подвиг дедушек. Но для меня это стало особенно актуальным тогда, когда появились дети, когда ты понимаешь не только ценность своей жизни, но и прежде всего своих дочерей, их будущего.

Дед Ольги по отцовской линии, Сергей Емельянович Близученко, был мобилизован в начале войны, но так как Гомель уже был занят фашистами, ему пришлось вернуться домой. В 1943-м участвовал в освобождении Беларуси, Польши. Был стрелком взвода ПТР 434-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Освобождал Белосток, Зельву, Волковыск. В августе 1944-го при форсировании реки Нарев (Польша) был тяжело ранен в голову и обе ноги. После ранения продолжал сражаться с немецкими захватчиками. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В мирное время Сергей Емельянович работал в колхозе «Чырвоная Беларусь». Еще будучи школьницей, Ольга помнит, как дед на 9 Мая, когда уже не мог ходить на площадь по состоянию здоровья, надевал пиджак с наградами и смотрел парад на Красной площади. Теперь уже сын ветерана и отец Ольги – Сергей Сергеевич хранит семейные реликвии. А в День Победы семья Близученко обязательно посещает могилу деда и отца.

Дед по линии мамы, Михаил Ефимович Каморников, уроженец Рогачевского района, с 16-ти лет партизанил, а в июле 1944-го в 18-летнем возрасте ушел на фронт. Воевал стрелком 1-й стрелковой роты 3-го батальона 2-й гвардейской мотострелковой Минской Краснознаменной бригады. В августе 44-го в тяжелых боях за г. Шауляй группа по уничтожению танков и бронетранспортеров, в состав которой входил и Михаил Ефимович, подпустила к окопам технику противника и бросками гранат сожгла два «Тигра» и бронетранспортер. Вражеские танки повернули назад, контратака противника была сорвана. За мужество и отвагу Михаил Каморников был награжден орденом Красной Звезды.

После войны фронтовик жил в деревне Марусино Рогачевского района, с супругой они вырастили 6 дочерей, был председателем местного колхоза. Мама Ольги помнит, что у отца настольной книгой были мемуары маршала Жукова, которые он часто перечитывал.

Сведения о боевом пути своего деда Николая Прокофьевича Никитина Виктор Никитин узнал в этом году благодаря самостоятельным поискам в интернете. Николай Никитин – уроженец Татарской АССР, в январе 1943 года был призван в действующую армию. Воевал матросом, красноармейцем в 105-м запасном, в 608-м стрелковых полках. Был тяжело ранен.

26 апреля 1945 года в Германии геройски погиб двоюродный дед Виктора – Василий Никифорович Кравцов. 18-летним юношей в марте 1944-го его призвали на фронт. В январе 1945-го командир миномета младший сержант Кравцов при обстреле был контужен, но не оставил боевой пост. Вместе с красноармейцами вел огонь под непрерывным обстрелом: «подавил два станковых пулемета, один дзот и до взвода пехоты противника», за что был награжден медалью «За отвагу».