Союз писателей Беларуси активно участвует в составлении общей программы предстоящего Дня белорусской письменности. Свое участие подтвердили почти 100 писателей со всей страны. Готовится много мероприятий, которые в первую очередь будут связаны с презентацией белорусского художественного слова. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

«Накануне праздника, 2 сентября, в Минске пройдет круглый стол белорусских и зарубежных авторов. В Добруш на фестиваль планируем привезти мастеров слова, которые выступят перед жителями города, гостями праздника, расскажут о своем творчестве», — рассказал председатель Союза писателей Беларуси, директор издательского дома «Звязда» Александр Карлюкевич.

Предусмотрены и разные сюрпризы. «Пока не будем много говорить об этом. Скажу лишь, что писатели покажут не только свое профессиональное мастерство, но и спортивное», — дополнил он.

На открытых площадках фестиваля будут широко представлены не только произведения белорусских авторов, но и в целом литература, изданная за последнее время в стране.