Директор «Славянского базара в Витебске» Глеб Лапицкий назвал главной поддержкой фестиваля государством административный ресурс. Об этом он заявил в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР24», сообщает БЕЛТА.

Руководитель форума искусств прокомментировал основные инвестиции государства в проект. По его словам, оно вкладывает деньги в «стержневые моменты» — конкурсы, представительства многих стран.

«Все коммерческие концерты, которые проходят на фестивале, — это наш внебюджет. В разные времена он составлял до 90% бюджета фестиваля. На самом деле государство — главное, чем вкладывает, это поддержкой и административным ресурсом, — сказал директор фестиваля. — Когда ты можешь в любой момент набрать вице-премьеру, министру, любому чиновнику, простому человеку, ты можешь выйти и пообщаться. Потому что иногда даже не надо деньги, иногда просто надо человеческое отношение и где-то очень умное административное решение. Вот поэтому это самая главная поддержка государства и главы государства».

Кроме того, у «Славянского базара» есть верные партнеры и спонсоры. Сотрудничество с ними также помогает поддерживать фестиваль и приглашать новых артистов. При этом ценовая политика остается ориентированной на людей со средним достатком. «Мы же должны создавать продукт, который хорош для наших зрителей. Мы говорим, что наш проект доступный», — подчеркнул Глеб Лапицкий.