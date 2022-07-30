26 июля на видеоселекторном совещании, посвященном уборочной кампании, Президент Беларуси Александр Лукашенко среди ряда первостепенных задач обратил особое внимание на работу с кадрами и достойную оплату труда, оказание своевременной помощи сельским труженикам. Хорошим примером реализации эффективной кадровой политики и заботы о своих работниках служит филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

– Сегодня в сельхозпредприятии открыты двери для тех, кто хочет и умеет добросовестно работать, – отмечает директор Александр Хаврученко. – И при этом получать достойную заработную плату, социальные льготы, проживать в современном комфортабельном жилье. Для этого в хозяйстве возвели новый многоквартирный дом, в который в скором времени въедут первые жильцы.

Вот что рассказали «Авангарду» сами будущие новоселы. По признанию механизатора Петра Разуванова, на сегодняшний день у него все складывается благополучно. Скромный трудолюбивый, он уже освоился на новом месте, его радушно приняли в коллективе. Да к тому же и здесь не изменяет своему любимому виду техники – тракторам. Уже успел освоить здешние поля и на дисковании почвы, и на заготовке кормов. Благо опыта работы хватает с лихвой – не один год трудился механизатором в КСУП «Губичи». Но так сложились жизненные обстоятельства, что некоторое время назад Петр переехал в Буда-Кошелево. В молодой семье подрастают двое детей, поэтому большим плюсом в выборе нового места работы для Петра Разуванова стал, как водится, квартирный вопрос.

Работница МТК «Бушевка» Анжела Парфенова и ее дочь Ксения с нетерпением ждут, когда переступят порог своей новой квартиры. У Анжелы за плечами более 10 лет стажа в хозяйстве: работает оператором машинного доения, а сейчас еще и ухаживает за телятами. Общение с малышами приносит ей огромное удовольствие. Она как воспитатель в детском саду, но группа «ребятишек» в возрасте от 2 до 6 месяцев куда больше – порядка 200. И каждого нужно накормить, попоить, пожалеть и доброе слово сказать.

Анжела признается, что никогда и не думала менять место работы, а тут еще и благоустроенное жилье предоставили. Ее дочь, 16-летняя Ксения, без пяти минут учащаяся Краснобережского аграрного колледжа, с удовольствием будет приезжать домой. Девушка – будущий агроном. И, скорее всего, спустя несколько лет дипломированный специалист вернется на малую родину.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ