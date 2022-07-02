Этой весной, в преддверии 9 Мая, благодаря усилиям Валентины Сивенковой и Вячеслава Веремеева в деревне Радеево появился мемориальный стенд, посвященный землякам, вернувшимся победителями с фронтов Великой Отечественной войны. И первым в списке героев значится отец Валентины Сивенковой, Александр Егорович Андреенко полный кавалер ордена Славы.

– Однополчане отца говорили, что он никогда не прятался за чужие спины, а всегда был впереди, – рассказывает Валентина Александровна. – До момента освобождения нашего района Александр Егорович был связным партизанского отряда. В декабре 1943-го он ушел на фронт в составе Красной Армии. И уже через полгода, в июне 1944-го, в ходе непосредственной подготовки к Бобруйской операции был награжден орденом Славы 3-й степени. В наградном листе было указано, что он в составе саперного отделения северо-западнее Рогачева «проделал проходы в проволочном заграждении и разминировал минное поле противника под сильным пулеметным и минометным огнем, чем обеспечил быстрое продвижение нашей пехоты и захват первой линии траншеи противника». Через несколько дней Александр Егорович в ходе боев под Лешницей ворвался на окраину деревни и взял в плен двух немцев, за что был награжден медалью «За отвагу». В августе уже в боях за выход к реке Нарев (Польша) в составе группы автоматчиков он блокировал и штурмовал дот, где уничтожил двух противников и захватил пулемет. Отец получил осколочное ранение от взрыва гранаты, но продолжал сражаться до тех пор, пока контратака противника не была отражена. За действия во время боя приказом командующего 3-й армии 2-го Белорусского фронта он был награжден орденом Славы II степени.

Подлечившись в госпитале, отец Валентины Сивенковой вернулся в расположение своего полка. Вышестоящее командование из разведки взяло на примету лихого и отчаянного красноармейца. В период проведения Варшавско-Познанской операции в январе 45-го Александр Андреенко в качестве разведчика участвовал в нескольких операциях и лично взял в плен двух офицеров и до 10 немецких солдат. А 14 января при прорыве плацдарма на Висле «подобрался к 75-миллиметровой пушке врага, гранатами вывел из строя орудие и уничтожил его расчет в количестве 5 человек. За проявленные мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР Александр Егорович был награжден орденом Славы I степени. Дошел до Берлина, после демобилизации в ноябре 1945 года вернулся в Радеево.

– После войны отец работал на железной дороге в Гомеле, из-за травмы вышел на пенсию и устроился здесь бригадиром строительной бригады, – вспоминает Валентина Александровна. – О нем писали в газетах и журналах, постоянно приглашали на встречи с ветеранами в нашем районе, Гомеле, Рогачеве, Минске, Москве, он участвовал в съемках телевизионных передач о событиях Великой Отечественной. Но Александру Егоровичу было тяжело вспоминать о войне. Как-то после встречи однополчан в Москве отцу написала медсестра, с которой они вместе воевали: «Ты ушел, а после тебя ушла я и до утра вспоминала, в каком аду мы были и как вообще мы это выдержали. Вспоминала, как на поле боя наживую вытягивала осколки, а ты терпел. А кругом летела земля вперемешку с кровью и разорванными телами». На протяжении многих лет я читала это письмо детям, а у самой горло сжималось от слез от того, как эта медсестричка описывала ужас военных событий. Поразительно, что они смогли остаться людьми после пережитого и не озлобились. Отец был на удивление тихим и добрым человеком, никогда не зазнавался и не хвалился. А еще он очень любил детей, а они отвечали ему взаимностью. Даже чужие ребятишки к нему всегда тянулись.

Старший сын Александра Егоровича последовал примеру отца и изучал саперное дело, после, отучившись в Военной академии, служил в Туркменистане, а затем в Москве. Его сын также стал военным и сейчас несет службу в Правительстве Российской Федерации.

– Буквально на прошлой неделе встретила соседа, который поблагодарил меня за память, – напоследок рассказывает Валентина Александровна. – Признаться, я даже не сразу поняла, о чем идет речь. Он объяснил мне: «За отца. Вот я иду с поезда мимо памятной доски, прочитаю фамилию отца и каждый раз вспоминаю его. Спасибо вам большое».

Вот она, великая сила памяти. Хотя бы ради таких щемящих сердце моментов стоит увековечивать имена героев в памятниках, стелах, мемориальных досках, больших и маленьких экспозициях музеев.