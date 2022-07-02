Я хочу сказать вам,

друзья:

Горжусь я прадедом,

не предавая!

Уверена, что я такая не одна!

Хотя и не была знакома лично,

Но из рассказов бабушки моей,

Стоял за Родину он

«на отлично»

И за семью свою.

Что может быть ценней!

Простые, но такие искренние, идущие от сердца строки сочинила для своей дочери Варвары на школьный конкурс жительница Коммунара Екатерина Зайцева. В ее семье помнят и чтят память об отце, деде и прадеде Николае Филипповиче Захарченко. В годы войны служил в войсках противовоздушной обороны Москвы начальником системы «Прожзвук». Перед подразделением ПВО стояла первостепенная задача – не допустить к Москве самолеты врага. Имея многочисленные награды, своей главной наградой старшина Захарченко считал орден Великой Отечественной войны II степени.

После войны он много лет преподавал рисование и труды сначала в Сталинской школе, а потом и в Коммунаровской. Здесь учительствовал и его старший брат Егор Филиппович. Он прошел всю войну, служил в железнодорожных войсках. Участвовал в боях на Северном Кавказе, в освобождении Варшавы и взятии Берлина, собственноручно расписался на стене Рейхстага. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Екатерина Зайцева собирает историю своей семьи, знает даже имя прабабушки своей бабушки, а это уже шесть поколений, и считает, что подвиг старшего поколения должен передаваться от родителей к детям, ибо историческая память – непреходящая ценность.