Жительница Уварович сообщила в редакцию о своре собак, терроризирующих поселок

С волнующей проблемой, которая не находит своего решения, наша подписчица обратилась в редакцию:

— В Уваровичах бегает стая собак, пугая детей и взрослых, разоряя подворья. Самое главное: у большинства этих собак есть хозяева, но, видимо, им удобно отпускать их на самовыгул. А вот мне, признаюсь честно, утром страшно отводить ребенка в сад. И служба отлова не поможет здесь, если есть нерадивые хозяева. Кто нам поможет, пока не случилось беды? Кто вразумит и привлечет к ответственности безответственных хозяев животных?

А вам доводилось встречаться с этой стаей собак? Может, вам известно, кому принадлежат эти собаки?