VII Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» завершился в Вологодской области России.
В отборочном туре приняли участие свыше 11 тысяч ребят из 71 региона РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
В числе 240 финалистов и юные хранители народных танцевальных традиций из Буда-Кошелевского района.
Талантливые ребята и их наставники не только стали главными участниками торжественных событий фестиваля, но и пополнили свои знания и навыки, участвуя в мастер-классах, лекциях, мероприятиях образовательной и культурной программы фестиваля.
Итоги подведены, победители определены.
В номинации «Фольклор» победу празднует Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, образцовый ансамбль танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района.
Наши победители подарили гостям и участникам фестиваля гамму незабываемых впечатлений, и сами переполнены положительными эмоциями.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!🎉