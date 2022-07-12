VII Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» завершился в Вологодской области России.

В отборочном туре приняли участие свыше 11 тысяч ребят из 71 региона РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

В числе 240 финалистов и юные хранители народных танцевальных традиций из Буда-Кошелевского района.

Талантливые ребята и их наставники не только стали главными участниками торжественных событий фестиваля, но и пополнили свои знания и навыки, участвуя в мастер-классах, лекциях, мероприятиях образовательной и культурной программы фестиваля.

Итоги подведены, победители определены.

В номинации «Фольклор» победу празднует Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, образцовый ансамбль танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района.

Наши победители подарили гостям и участникам фестиваля гамму незабываемых впечатлений, и сами переполнены положительными эмоциями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!🎉

Гомельщина официально