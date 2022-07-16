Мясные полуфабрикаты и колбасные изделия торговой марки «Асобіна» хорошо известны не только белорусам, но и жителям ближнего и дальнего зарубежья. Покупатели любят их за отменное качество, натуральный вкус и приемлемые цены. Для самой птицефабрики наличие собственной переработки и, разумеется, фирменной розницы является гарантом развития, повышения конкурентоспособности и экономической эффективности в непростых реалиях. Как сегодня работает в этом направлении РУП «Белоруснефть-Особино», «Авангард» узнал, побывав в цехе углубленной переработки.

Мощность цеха – 10 тонн продукции в сутки. За год здесь выпускают порядка полутора тысяч тонн вкуснейших мясных полуфабрикатов и деликатесов, превращая промсырье в продукты с высокой добавленной стоимостью. И, как рассказала «Авангарду» начальник управления по обеспечению, мясопереработке, производству и качеству Елена Шестак, объемы переработки планируется увеличить в 2-2,5 раза. Только за прошлый месяц цех нарастил объем продукции на 9,4%. На сегодняшний день в структуре выручки от реализованной продукции колбасные изделия занимают 4%. В планах увеличить показатель до 10%. Это очередной шаг в сторону расширения производства высокомаржинальной продукции, на которую делает ставку предприятие.

– Мы делаем продукцию, пользующуюся спросом у хозяек, которые ценят отменное качество и свое время. Сейчас отчетливо прослеживается тенденция к быстроте и комфорту. И даже то, что цена на готовые полуфабрикаты дороже тушки бройлера, не смущает потребителя. Мы производим более 120 наименований полуфабрикатов и колбасной продукции, постоянно обновляя ассортиментную линейку. Так, потребители уже сейчас могут приобрести фирменную пастрому из куриной грудки, филе и снеки с новой улучшенной рецептурой, а также наггетсы «Нежные» и «Популярные» экономкласса из мяса птицы мехобвалки. Получен сертификат на соответствие Системе добровольной сертификации «Халяль» и уже заключен контракт на производство и поставку халяльных замороженных колбасок «Сафа» в Киргизию. В скором времени планируем выпустить премиальные наггетсы из куриного филе, а также сделать ребрендинг упаковки. Ведь новая упаковка – это очередной шаг в развитии бренда, а инновации, как известно, стимулируют рост продаж. А чем больше высокомаржинальной продукции мы продадим, тем большую получим прибыль, – поделилась Елена Николаевна.

Возглавляет цех углубленной переработки Татьяна Дмитриченко, а за разработку рецептур и не только отвечает инженер-технолог Татьяна Сидаркович. Цех углубленной переработки, где в две смены трудятся по 40 человек, располагает современным высокотехнологичным оборудованием и новейшими упаковочными линиями. Вся продукция делается по ГОСТу из собственного сырья и проходит тщательный контроль в лаборатории.

Основная работа кипит в машинном отделении, где одновременно производят обвалку мяса, готовят фарш. Тут работают похожие на космические тарелки машины для измельчения мяса – куттеры. Они превращают сырье в однородный фарш, смешивая его с натуральными специями. В двух шагах от куттера формуют колбасные изделия, наполняя готовым фаршем оболочки, подготавливают сырье для производства полуфабрикатов (инъектируют и массируют мясо в специальных машинах), навешивают на рамки и отправляют в термическое отделение. В самом аппетитном цеху, который состоит из 4 внушительных по объему термокамер, проводится многоступенчатый процесс термообработки продуктов. Заключительные этапы производства – охлаждение и упаковка. Колбасные изделия и мясные деликатесы сперва охлаждаются при температуре от 0 до +4 градусов, а потом упаковываются в модифицированную газовую атмосферу или вакуум. Эти технологии упаковки надолго помогают сохранить привлекательный вид, свежесть и питательные свойства продукции.

Кстати, быстрее всего, не считая фарша и шашлыка, делаются вареные колбасы, сосиски и сардельки – 6 часов с учетом двухчасового охлаждения. А вот больше всего времени требует приготовление пастромы, фирменных филеечек и снеков – 3 суток с копчением и сушкой. Из 100 кг мяса птицы получается на выходе всего лишь 40 кг деликатеса. Самым трудоемким и сложным в изготовлении по праву можно считать копчено-вареный рулет «Галантин Святочный новый» – каждый делается вручную. Да и по времени его готовят 2 суток.

Продукцию под брендом «Асобiна» можно купить во всех областных центрах Беларуси. Она представлена как в крупных торговых сетях: Евроопт, Алми, Белмаркет, Гиппо, Светофор, Доброцен, Санта, Соседи, – так и в сегменте традиционной розницы. Собственная розничная сеть «Асобiна» насчитывает 36 торговых объектов. В текущем году в связи с увеличением объемов глубокой переработки планируется открыть еще 20 торговых точек. Предприятие развивает внешние отгрузки в страны ЕАЭС: Российскую Федерацию, Казахстан и Киргизию.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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