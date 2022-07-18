В рамках Дня профилактики алкоголизма в период с 11 июля по 20 июля проводится региональная информационно — образовательная акция по профилактике алкоголизма.

Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных для нашего государства. Это негативное явление причиняет как обществу в целом, так и отдельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб.

Огромный ущерб, который наносит алкоголизм, и злоупотребление алкоголем обществу обуславливает государственное значение этой проблемы. На протяжении последнего десятилетия в Беларуси, как и в других странах СНГ, отмечался рост уровня связанных с алкоголем проблем. Об этом свидетельствует рост уровня таких классических индикаторов алкогольных проблем как смертность от алкоголизма и алкогольных психозов, острых алкогольных отравлений.

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, он действует, прежде всего, на клетки головного мозга, парализуя их. Доза 7 — 8 г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной для человека. По данным всемирной организации здравоохранения, алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. человеческих жизней. Алкоголь всасывается в кровь легко, без предварительного переваривания. Всасывание происходит быстро и начинается уже в слизистой оболочке рта, приблизительно 20% алкоголя всасывается в желудке, остальная часть поглощается в тонком кишечнике. Алкоголь оказывает на организм глубокое и длительное ослабляющее действие. Например, всего 80 г алкоголя действуют целые сутки.

Для нервной системы алкоголь является угнетающим агентом, который замедляет ее работу и нарушает нормальную активность мозга. Небольшие количества алкоголя угнетают области мозга, контролирующие торможение, человек теряет контроль над своими поступками. При очень высоком уровне алкоголя в крови нарушается нормальная работа той области мозга, которая управляет дыханием, может наступить смерть из-за остановки дыхания.

В пищеварительной системе алкоголь разрушает слизистую оболочку желудка, что может привести к язве. Органом, наиболее повреждаемым при злоупотреблении алкоголем, является печень. Печень перерабатывает около 95% алкоголя, поступившего в кровь. В ходе этой переработки в печени откладываются жирные соединения, что служит причиной ожирения печени, а это в конечном результате приводит к циррозу печени. Цирроз печени характеризуется замещением функционирующих печеночных клеток нефункционирующей рубцовой тканью. Это нарушение работы печени может вызвать смерть.

Хроническое употребление алкоголя приводит к ослаблению и истощению мышц. Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание и преждевременное старение кожи, волос и ногтей. Оно приводит к стойкому расширению кровеносных сосудов кожи, вызывая ее покраснение. У хронических алкоголиков меняется форма носа: его кончик утолщается и становится красным.

Алкоголь влияет на кровеносную систему, непосредственно повреждая сердечную мышцу. Давно было установлено, что сильно пьющие люди часто болеют. Алкоголь оказывает воздействие на иммунную систему, повреждая ее механизм защиты от инфекций. В детском и подростковом возрасте разрушительное действие алкоголя происходит ускоренными темпами, и даже редкие выпивки (в небольших дозах) могут вызвать расстройства центральной нервной системы. Молодой, развивающийся организм в 6 — 8 раз быстрее, чем взрослый, привыкает к хмельным напиткам. Установлено, что употребление спиртных напитков в возрасте до 20 лет приводит к алкоголизму почти в 80% случаев.

Статистика свидетельствует, что продолжительность жизни пьющих людей укорачивается в среднем на 15 лет, примерно половина всех дорожных происшествий совершена в нетрезвом виде, алкоголизм резко снижает качество жизни.

В настоящее время учеными доказано, что нет безопасных, а тем более полезных доз алкоголя: 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга.

Абсолютным противопоказанием для приёма спиртных напитков даже в малых дозах являются: нервно- психические заболевания, травмы, контузии, ушибы головного мозга, острые заболевания почек и печени, сахарный диабет, беременность. Подростковый возраст (до 18 лет) является также противопоказанием для потребления алкогольных напитков из-за неразвитости иммунной системы организма.

Основными симптомами хронического алкоголизма являются: развитие психической зависимости. При этом теряется количественный контроль за выпиваемой дозой и потребность в алкоголе становится навязчивым патологическим влечением. Наряду с увеличением дозы увеличивается и частота потребления алкоголя.

Систематическое употребление алкоголя приводит к преждевременной старости и инвалидности. Продолжительность жизни лиц, склонных к пьянству, на 15-20 лет короче среднестатистической. Главными причинами смерти, злоупотребляющих алкоголем, являются несчастные случаи и травмы. Больные алкоголизмом умирают, как правило, не от алкогольной болезни, а от сопутствующих заболеваний, развивающихся в результате снижения резистенции организма, поражения печени, сердца, сосудов.

Хроническое употребление алкоголем является причиной кардиомиопатии. Алкогольная кардиомиопатия чаще встречается у мужчин. Распространённым клиническим симптомом является одышка, часто совпадающая с симптомами сердечной недостаточности. Появляется усталость, боль в груди при физическом напряжении. Сердечная недостаточность приводит к застою крови в лёгких, сердечной аритмии, системному отёку, анорексии и чувству дискомфорта в животе.

Потребление алкоголя повышает системное артериальное давление независимо от возраста, массы тела, курит он или нет.

Поражения печени включают: жировое перерождение печени, алкогольный гепатит, алкогольный цирроз. Если жировое перерождение печени обычно протекает бессимптомно, то гепатит или цирроз могут приводить к тяжёлым последствиям.

Алкогольный цирроз печени является основной причиной смерти, связанной со злоупотреблением алкоголем, и занимает 8 место в США среди причин смерти в целом.

Алкогольные психозы представляют психотические состояния экзогенного и эндоморфного происхождения с острым, затяжным или хроническим течением, возникающие на 2 и 3 стадии алкоголизма. Возникают алкогольные психозы приблизительно у каждого третьего, злоупотребляющего алкоголем. Психозы могут развиваться в период усиленного употребления алкоголем, но чаще они возникают через несколько дней после того, как больной перестал употреблять спиртные напитки. Нередко психозу предшествует какое-либо соматическое заболевание. Ещё Е. Крепелин (1912 год) высказал предположение о том, что основной причиной психозов при алкоголизме является не столько непосредственное влияние алкоголя на головной мозг, сколько нарушение обмена веществ и токсическое воздействие на него продуктов распада этанола.

В последнее время значительно возросло число женщин, страдающих алкогольной зависимостью. Большое значение для формирования болезни приобретают физиологические и конституциональные факторы. Традиционно положение женщины в обществе складывается исходя из её биологической природы, предназначенной для продолжения рода и вынашивания плода, кормления ребёнка, воспитания детей, то есть функции матери, домохозяйки, работницы. В развитых странах мира положение женщины за последние десятилетия сильно изменилось, женщины в настоящее время участвуют во всех сферах человеческой деятельности. Это делает её экономически независимой, способной вне семьи воспитывать детей. Изменение положения женщины в обществе приводит и к негативным последствиям, в том числе и к пьянству и алкоголизму. В последние годы доля женского алкоголизма в структуре заболеваемости населения неуклонно возрастает. Этому способствуют тяготы жизни, одиночество, психотравмирующие ситуации, особенности эмоционального реагирования, профессия, социальная микросреда.

Но что же делать если человек уже злоупотребляет алкоголем? Признание проблемы является первым шагом к исцелению. Возможны различные виды оказания помощи:

— психотерапевтическая — оказывается в 35 кабинете УЗ Буда-Кошелевская ЦРБ

— медикаментозное лечение по месту жительства — обращаться в 43 кабинет УЗ Буда-Кошелевская ЦРБ

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Врач-нарколог Юрковец М.А.