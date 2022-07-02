Совсем скоро в рабочий график аграриев войдет жатва, во время которой предстоит убрать в закрома выращенный хлеб. А к этой стратегически значимой кампании нужно быть заранее готовым. Земледельцы СУП «Андреевка» практически полностью привели в «боеготовность» все имеющиеся ресурсы зерноуборочной техники.

У сельских тружеников горячая пора. Причем работа в прямом смысле кипит как на полях, так и на мехдворах, где вовсю готовят технику к ответственной кампании. Как показывает практика, если жара и отсутствие осадков сохранятся, к уборке озимого ячменя сельхозпредприятия приступят совсем скоро.

– В нынешнем году на жатве будут задействованы все 9 комбайнов. 7 из них уже полностью готовы к предстоящим работам. В течение следующей недели два оставшихся доведем до ума, – отмечает главный инженер сельхозпредприятия Иван Евсеев. – Следует сказать, что состоянию техники в хозяйстве уделяется большое внимание. Конечно, основной фронт работ по подготовке комбайнов наступает в летний период, хотя по мере возможности и зимой занимаемся ремонтом. Последние 4 комбайна на газовом топливе мы получали в 2020 году. Они находятся на гарантийном обслуживании, поэтому с их подготовкой особых проблем и вопросов не возникало. Оставшуюся технику ремонтировали за счет бюджетных средств. Если говорить про наличие запчастей, то все они закуплены в нужном количестве. Значительно упрощает процесс подготовки техники и то, что ремонтируем ее собственными силами.

Механизаторы, которым предстоит сесть за штурвал комбайнов, сами выполняют все необходимые ремонтно-наладочные работы. Кроме того, в обязательном порядке проверяется исправность рулевой и тормозной систем, светового и электронного оборудования, наличие средств пожаротушения, медицинских аптечек, лопат, ящиков с песком, ведь от этого будет зависеть безопасность и здоровье работников.

Совсем скоро из кабины трактора пересядет за штурвал комбайна потомственный механизатор Николай Ребко, за плечами которого более 12 лет работы в родном хозяйстве. Застаем его на мехдворе возле железного помощника.

– Все мы понимаем, какая ответственность на нас возлагается, поэтому на первоначальном этапе подготовки к жатве делаем все для того, чтобы зерноуборочная кампания прошла в срок. Все, что выращено, нужно убрать и убрать качественно, в полном объеме. Для этого необходимо настроить и отрегулировать технику, чтобы в дальнейшем не потерять урожай, – говорит Николай Ребко.

На счету Николая Николаевича шесть уборочных кампаний. Он неоднократно становился передовиком среди комбайнеров по итогам трудового соревнования в хозяйстве, был лучшим и в районе. Мужчина признается, что из всех видов сельхозработ по душе ему именно уборочная страда.

– От того, как пройдет уборочная кампания, будет зависеть не только благосостояние хозяйства и района, но и наша заработная плата. Для этого именно сейчас на стадии подготовки к страде проверяем и настраиваем каждый узел, чтобы в горячие дни техника работала безупречно, – подчеркнул механизатор.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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