В минувшую субботу жители Староселья и Польпина Кошелевского сельсовета объединили свои празднования. Председатель сельисполкома Александр Кириленко принял участие в чествовании самых старейших и маленьких жителей, юбиляров, трудящихся и семейных пар, отпраздновавших годовщину совместной жизни. Всем награжденным вручили подарки, спонсорами которых выступили индивидуальные предприниматели Ирина Яромич и Ольга Гирина.

Сельские умельцы организовали выставки соломенных плетеных изделий и съедобных животных, собранных из овощей и фруктов. Юные участники с удовольствием резвились на батуте. А особенностью праздника стал импровизированный деревенский домик, который украшали все сельчане.

На Дне деревни в Блюднице Коммунаровского сельсовета чествовали каждого, кто внес вклад в развитие своего населенного пункта: и старосту деревни, и старшее поколение, воспитавшее не один десяток достойных жителей. А народный вокальный ансамбль «Калиница» Коммунаровского Дворца культуры подарил сельчанам праздничный концерт.

День деревни с выставками, чествованием жителей и концертной программой субботним днем, 23 июля, отпраздновали и потаповцы.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото из архива

Коммунаровского с/с