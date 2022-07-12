Пятнистый олень красив и изящен, в Китае его называют «олень-цветок». Помимо объекта охоты, он служил источником биологического сырья, в первую очередь пантов.

Па́нты – рога оленей в период их ежегодного роста, имеют трубчатую структуру, наполнены кровью, покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. В восточных системах врачевания панты широко используются для сохранения силы и молодости, они находятся на самой вершине применяемых снадобий и сравнимы только с женьшенем. Весной с пантами происходит чудо: в них во время гормональной активности животных сосредотачиваются все «силы природы» – максимальное количество питательных веществ и микроэлементов.

Охота на пятнистого оленя на востоке велась так интенсивно, что перестала быть рентабельной. Напротив, стало выгодным разводить его и срезать панты.

Первые оленьи фермы были созданы в районе Владивостока. На фермах разводили преимущественно – оленя пятнистого. На острове Аскольд и сейчас обитает стадо маньчжурского пятнистого оленя.

Олень пятнистый является видом – интродуцентом для всей Европы, изначально популяция жила в Восточной Азии, а в европейскую часть континента его привезли 150 лет назад для разведения в парках аристократов и увеличения охотничьих видов. Пятнистых оленей в природу выпускали несколько раз. Теперь этот вид живет в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Польше, Литве, Латвии, а также в России и США.

Олень пятнистый скрещивается с благородным оленем и дает плодовитое потомство. Но это вызывает опасения, ведь любой чужеродный вид в определенно время начнет конкурировать с местным.

Согласно требований Правил охоты, с 15 мая до 30 сентября 2022 года разрешена ружейная охота на оленя пятнистого из засады, с подхода. Она продлится. В течение суток можно добывать животных любого пола и возраста. При этом разрешено использовать нарезное охотничье оружие c энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Охотникам следует обращать внимание, не истек ли срок действия госудостоверения на право охоты, имеется ли действительная квитанция об уплате госпошлины на право охоты, продлен ли срок разрешения на право хранения и ношения оружия.

В случае незаконной добычи одной особи копытных (косули, оленя пятнистого, кабана) наступает уголовная ответственность по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права охоты, а также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в сумме 3840 рублей.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ