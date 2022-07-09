В настоящее время во многих странах употребление наркотических средств отмечается среди представителей всех социальных групп и возрастов. Особенно настораживает тот факт, что наркотики становятся компонентом общения в подростково-молодежной среде. К сожалению, эта проблема не обошла стороной и наш район. О том, как противодействуют наркоугрозе в Буда-Кошелевском РОВД, «Авангарду» рассказал начальник группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Владимир Иванов.

– Владимир Васильевич, какова специфика деятельности группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми?



– Цель сотрудников наркоконтроля – не только наказание нарушителей закона, но и проведение эффективной профилактической работы. Так, в минувшем году на территории района было выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом, хранением и сбытом наркотиков, с начала текущего – 2 преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ, 12 фактов произрастания конопли и мака.

– Особую озабоченность вызывает ситуация с распространением нарковеществ среди молодежи, что становится одной из наиболее острых социальных проблем всех современных государств. Наблюдается ли такая тенденция в нашем районе?

– К счастью, в нашем районе состоящих на диспансерном учете несовершеннолетних не зарегистрировано. Но в том, что наркомания молодеет, сомнений нет. Следует отметить, что в минувшем году в целом по стране было зафиксировано 8 несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете с синдромом зависимости от наркотических средств (в 2019 г. и 2020 г. не регистрировались). По сравнению с 2020-м в 2,6 раза увеличилось и число несовершеннолетних, находящихся под профилактическим наблюдением.

– Отдельно хотелось бы сказать про так называемых закладчиков. Что грозит тем, кто решил заработать на такой преступной схеме?

– Действительно, в погоне за легкими деньгами юноши и девушки порой соглашаются на нелегальный заработок. Но, как показывает практика, век закладчиков недолог: порой посредники попадают под следствие, даже не успев получить свою первую «зарплату». А между тем наказание для распространителей дурмана довольно суровое. К слову, два жителя нашего района в этом году попались на такой преступной схеме: один из них забирал закладку в Гомеле, а второй отправился делать её в столицу.

Не лишним будет напомнить, что по ст. 328 (ч. 2, 3) Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо незаконный сбыт нарко- и психотропных веществ или их прекурсоров наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. 327-329 или 331 УК, либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркосредств или психотропов, либо сбыт наркосредств, психотропных веществ или их прекурсоров на территории учреждения образования или здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в местах проведения спортивных соревнований, массовых мероприятий наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

– Понятно, что всегда лучше предупредить развитие подобных ситуаций, чем пожинать последствия. Как в районе налажена профилактическая работа?

– Безусловно, профилактическая работа всегда дает свои плоды. Мы проводим встречи с учащимися. Рассказываем им не только о том, какое наказание грозит за употребление и распространение наркотиков, но и о тех страшных последствиях, которые это зелье оказывает на организм. На такие мероприятия приглашаются врачи-наркологи, присутствуют и родители, ведь они тоже должны знать, чем живут их дети и на какие изменения в поведении следует обратить пристальное внимание. Кроме того, проводятся рейдовые мероприятия с отработкой мест массового скопления молодежи.

Ежегодно в районе с 1 июня и до конца лета осуществляется спецоперация «Мак» с целью недопущения посева, выращивания, сбора, переработки и распространения наркосодержащих культур. В этот период правоохранители выявляют места произрастания растений наркопроисхождения и уничтожают их посевы. Так, согласно ст. 17.1 КоАП, посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений (масличный мак, конопля), содержащих наркосредства или психотропные вещества, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. В соответствии со ст. 329 УК посев или выращивание с целью сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих нарковещества, влекут наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. А согласно части 2-й этой же статьи, те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. 327, 328 и 331 УК, грозят наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

– На ваш взгляд, какой самый эффективный способ противодействия незаконному обороту наркотиков?

– Проблему наркомании надо решать комплексно. Внимание необходимо уделять профилактике, пресечению каналов поступления наркотиков и лечению, возвращению в общество наркозависимых. Считаю, что достичь ожидаемого результата невозможно, занимаясь только одним из вышеперечисленных направлений, поскольку все они взаимосвязаны. Если упустить профилактику, молодежь не будет знать о вреде наркотиков и о мерах ответственности, а родители не будут знать о существовании такой проблемы. При отсутствии лечения наркозависимый самостоятельно не откажется от потребления наркосредств и будет вовлечен в процесс незаконного их оборота. Не перекрыв каналы поставки, страну заполонит это смертельное зелье. В целом же самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков – это тотальное непринятие их обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Вот к чему нам нужно стремиться.

Если вам стало известно о лицах, причастных

к незаконному обороту наркотиков или психотропов, о местах производства либо выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте группу по наркоконтролю ОВД райисполкома по тел. 8 (029) 233-10-98 или в дежурную часть по номеру 2-12-49. Конфиденциальность гарантируется.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА