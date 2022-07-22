Сегодня главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть и технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Алексей Федоренко с мониторингом посетили Будакошелевщину. В центре внимания технических инспекторов – вопросы охраны труда и соблюдение техники безопасности.

В ходе рейда совместно с районным профсоюзным лидером Татьяной Бурнышевой и председателем райкома профсоюза работников АПК Еленой Степаненко они проверили безопасность условий труда студотряда в ОАО “УваровичиЭлит”.

Как подчеркнул Анатолий Лапуть, в сфере АПК студенческие отряды как правило задействуют на сельхозработах и здесь крайне важно соблюдать охрану труда.

Следует отметить, что молодежь основательно осведомлена о безопасности на производстве и охотно помогает хозяйству на зернотоке.

Также не остались без внимания проверяющих и учреждения культуры.

Результаты мониторинга найдут отражение в соответствующих рекомендациях, которые будут направлены руководителям.

Специалист по связям с общественностью

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой